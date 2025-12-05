본문 바로가기
진안군, 겨울철 자연 재난 대비 현장 점검

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.05 14:14

숏뉴스
제설 장비·한파 쉼터·농가 피해지 등

전북 진안군이 다가오는 겨울철 자연 재난에 대비해 재난 취약지역을 중심으로 현장점검을 실시했다.


군은 5일 백암면 염수분사장치와 제설 전진기지, 한파 쉼터, 지난 2025년 1월 대설 피해가 발생했던 블루베리 영농사업장 등을 차례로 방문해 제설 장비·인력·시설 가동상황을 세밀하게 점검했다고 밝혔다.

진안군이 다가오는 겨울철 자연재난에 대비해 재난 취약지역을 중심으로 현장점검을 실시했다. 진안군 제공

이번 점검을 통해 군은 제설제 확보·보관 상태, 사전 살포 계획 등 제설 체계를 재확인하고, 대설 예보 시 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 장비 운용 절차를 다시 한 번 점검했다.

아울러 한파 취약계층 보호를 위해 운영 중인 한파 쉼터의 난방 상태와 비상용품 비치 여부도 확인하는 등 주민 이용에 불편이 없도록 대비 상황을 살폈다.


특히 지난해 대설 피해를 겪은 블루베리 농가를 방문해 재발 방지를 위한 현장 의견을 청취하고, 농업인 행동 요령 안내 및 피해 예방 교육을 강화하기로 했다.


또 제설 업무를 수행하는 도로 보수원·장비 운전원 등 현장 근무자의 안전관리 실태를 확인하며, 사전 안전교육과 산업재해 예방 조치 이행 여부도 함께 점검했다.

한편, 군은 지난달 15일부터 '겨울철 자연 재난 대책 기간'을 운영 중이며 ▲도로 제설 종합대책 마련 ▲취약 구간 집중 점검 ▲한파 저감 시설 관리 강화 등 선제적 대응으로 피해 최소화에 힘을 쏟고 있다.


군은 이번 현장 점검을 계기로 겨울철 자연 재난 대비 체계를 다시 한번 확립하고, 군민의 안전을 최우선으로 두고 재난 피해 예방에 총력을 기울인다는 방침이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
