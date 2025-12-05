"자살사망자 95% 경고신호 보내지만 가족 인지율은 22.8% 불과"

자살 사망자의 95.1%는 가족에 자살 경고신호를 보내지만 이를 인지하는 경우는 22.8%에 불과한 것으로 나타났다.

경기도는 이같은 내용의 '경기도 심리부검 데이터 기반 자살위험 요인 분석 및 대응방안 연구' 결과를 5일 공개했다.

한국생명존중희망재단과 공동으로 지난 6월부터 11월까지 수행한 이번 연구는 2015년부터 2024년까지 심리부검이 실시된 전국 1250건의 사례 중 도내 자살사망자 289명을 대상으로 분석한 결과다.

심리부검은 자살사망자의 생애 마지막 기간에 작용한 심리·사회적 요인을 체계적으로 조사·분석하는 과정을 말한다.

조사 결과 289명 중 성별 비율은 남성 59.2%, 여성 40.8%였으며, 연령대는 청년층 32.5%, 장년층 35.0%, 중년층 24.9%로 나타났다.

사망 전 정신질환, 경제, 관계, 신체 등 4개 이상 스트레스 요인을 경험한 비율이 65%에 달하는 등 복합적 위험요인이 주요 원인으로 확인됐다.

특히 사망 전 95.1%가 자살에 대해 생각하고 있거나 자살할 의도가 있음을 드러내는 '경고신호'를 보였지만 유족 인지율은 22.8%에 불과했다. 인지한 유족 중 46.8%는 별다른 대처를 하지 못한 것으로 조사됐다. 이에 고위험군 조기 발견과 서비스 연계 강화의 필요성이 제기됐다.

경기도는 이러한 연구 결과를 토대로 4일 '경기도 자살 예방대책 추진 전담조직(TF)' 첫 회의를 개최했다.

TF는 행정1부지사를 단장이자 자살예방관으로 지정해 구성됐으며, 도내 관련 실·국, 경기도교육청, 농협, 서민금융진흥원, 예방의학·임상심리·사회학 분야 전문가들이 참여해 자살예방 정책의 실행 전략을 집중 논의했다.

김성중 경기도 행정1부지사는 "자살은 예방 가능한 사회적 위기이자 정책 사각지대를 드러내는 경고"라며 "경기도는 심리부검 데이터를 기반으로 위험에 처한 도민을 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 강화하는 선제적 예방체계를 구축하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>