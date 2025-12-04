목포시, 지역사회보장협의최 성과공유회 개최 성황

민·관 협력 촘촘한 복지망 구축



협의체 위원 250여명이 참석한 가운데 성과 보고회를 개최했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시는 3일 전남 목포수산물유통센터에서 '2025년 지역사회보장협의체 성과공유회'를 성황리에 개최했다.

4일 시에 따르면, 이번 행사는 한 해 동안 추진한 복지사업 성과를 시민과 나누고, 민·관이 함께 만들어온 협력 체계를 돌아보기 위해 마련됐다.

행사에는 조석훈 전남 목포시장 권한대행(부시장), 노연택 민간위원장을 비롯해 23개 동 협의체 위원 등 250여 명이 참석해 현장을 채웠다.

성과공유회는 ▲2025년 활동 영상 상영 ▲유공자 표창 ▲하당노인복지관 드림실버합창단 공연 ▲전남 목포문화도시센터 '찾아가는 문화이음' 정옥례 가수 공연 ▲샌드아트 공연 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다. 특히 지역 주민이 직접 참여해 소개한 복지 실천 사례는 큰 공감을 이끌어냈다.

협의체는 올해 ▲복지사각지대 발굴 ▲1인 가구 안부살핌 ▲아이돌봄사업 등 민·관 협력 기반의 특화 복지사업을 활발히 전개하며 지역 복지 수준 향상에 기여했다.

조석훈 권한대행은 "지역사회보장협의체는 전남 목포시 복지의 든든한 동반자"라며 "앞으로도 민과 관이 함께 더 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>