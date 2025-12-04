SK바이오팜, 방사성의약품 본부 신설…2026년 조직개편 단행

최윤정 전략본부장 선임

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 136,300 전일대비 800 등락률 +0.59% 거래량 170,903 전일가 135,500 2025.12.04 15:30 기준 관련기사 SK바이오팜, 獨 '에커트앤지글러'와 방사성 동위원소 공급 계약 체결SK바이오팜, 두 번째 방사성의약품 후보물질 도입15조원 던진 외국인, ABC는 담았다 전 종목 시세 보기 close 이 방사성의약품 본부 신설 등 2026년 조직개편을 단행했다고 4일 밝혔다.

이번 조직개편은 변화하는 글로벌 경영환경에 선제적으로 대응하고, 미래 성장축 중심의 핵심 기능 강화 및 실행력 제고를 목적으로 진행됐다. 시행 일자는 내년 1월1일이다.

우선 미래 성장 모달리티로 부상한 방사성의약품(RPT) 사업 본격화를 위해 RPT 본부를 신설했다. RPT 본부는 원료·동위원소 확보, 파이프라인 발굴 및 전임상 수행, 글로벌 사업개발 등 전주기 운영 기능을 갖춘 조직이다. 방사성의약품 본부 신설을 통해 RPT 사업을 핵심 성장축으로 육성하겠다는 복안이다.

또한 미래 전략 방향성과 실행력의 중요성이 커짐에 따라, 기존 사업개발본부를 이끌어온 최윤정 본부장이 전략본부장으로 선임됐다. 전략본부는 ▲전사 중장기 전략 수립 ▲사업 포트폴리오 관리 ▲글로벌 성장 전략 추진 ▲신사업 검토 등 회사의 핵심 의사결정 기능을 통합해, 미래 전략 실행의 정합성과 추진 속도를 강화할 계획이다.

SK바이오팜은 이번 조직개편을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고, 신약·신사업의 균형 있는 성장을 위한 기반을 공고히 해 나갈 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>