장흥군, 치매관리 협의체 회의 개최…내년 사업 방향 논의

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.12.04 14:19

전남 장흥군보건소 치매안심센터가 최근 치매관리 지역사회협의체 회의를 열고 내년도 치매관리 사업 방향과 협력 방안을 논의했다.

전남 장흥군보건소 치매안심센터가 지난 3일 치매관리 지역사회협의체 회의를 열고 내년도 치매관리 사업 방향과 협력 방안을 논의하고 있다. 장흥군 제공

4일 장흥군에 따르면 협의체는 지역 내 치매관리 체계를 민·관 협력으로 운영하기 위한 기구로, 맑은기억정신건강의학과의원, 장흥종합사회복지관, 장흥노인전문요양원, 장흥경찰서, 장흥군노인복지관, 정신건강복지센터 등 유관기관이 참여하고 있다.


회의에서는 장흥군 치매관리 현황과 2025년 사업 성과를 공유하고, 2026년 주요 추진 계획을 비롯해 지역 치매 자원 발굴과 연계 협력 방안을 논의했다.

장흥군치매안심센터 관계자는 "협의체를 통해 치매 관련 기관 간 유기적 협력을 강화하고 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.


장흥군치매안심센터는 제5차 치매관리종합계획을 바탕으로 군 실정에 맞는 맞춤형 치매관리계획을 마련해 원스톱 치매지원 서비스 구축을 추진할 계획이다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
