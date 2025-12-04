이노비즈협회, '2025 이노비즈데이' 개최…내년 새 도약 다짐

4개 분야 81점 포상

스케일업 세리머니 진행

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 4일 '2025 이노비즈데이'를 개최했다고 밝혔다.

올해 행사는 '소통과 참여, 연결과 협력, 성장과 발전'을 주제로 한 해 동안 기술혁신을 통해 국가 경제 발전에 기여한 이노비즈기업의 성과를 격려하고, 회원사 간 교류와 결속을 다지기 위해 마련됐다.

이날 서울 강남구 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스에서 열린 행사에는 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장, 이언주 더불어민주당 최고위원 및 미래경제성장전략위원장, 김동아 국회의원(산자중기위 위원), 최승재 중소기업 옴부즈만을 비롯해 이노비즈기업 최고경영자(CEO)와 정부·유관기관 관계자 등 약 300여명이 참석했다.

2025 이노비즈데이에서 참석자들이 2026년 새로운 성장과 혁신 의지를 다짐하는 단체 촬영을 진행했다.

4개 분야 81점 포상, 혁신 선도 기업인 격려

이번 행사에서는 기술혁신, 일자리 창출, 지식재산 등 4개 분야에서 공로를 세운 기업인에게 총 81점의 포상이 수여됐다. 포상은 중소벤처기업부 32점, 고용노동부 3점, 지식재산처 16점, 기술보증기금 이사장 10점, 이노비즈협회장 20점으로 구성됐다.

기술혁신 분야에서는 배민성 지니테크 대표, 이미란 케이벨로 대표 등 중소벤처기업부장관 표창 32점을 비롯해 지식재산처장 10점, 기술보증기금이사장상 10점, 이노비즈협회장상 16점이 수여됐다.

일자리창출 분야에서는 이윤정 명전바이오 대표 등 고용노동부장관 표창 3점, 이노비즈협회장 표창 3점이 전달됐다. IP(지식재산) 전문교육 및 임직원 분야에서도 각각 지식재산처장 6점, 이노비즈협회장 1점이 돌아갔다.

2025 이노비즈데이에서 정광천 이노비즈협회 회장이 개회사를 하고 있다.

올해 행사에는 이노비즈 여성경제위원회가 주관하는 '장애인체육꿈나무 선수 지원을 위한 자선바자회'가 진행됐다. 회원사가 직접 만든 쿠키를 판매해 마련된 수익금은 현장에서 대한장애인체육회에 전달돼 한 해를 마무리하는 연말 나눔의 의미를 더했다.

이어진 '이노비즈 음악회'에서는 이노비즈 최고경영자과정 원우로 구성된 'CEO 합창단'과 근로자들로 이루어진 '더(The) 열정 뮤지컬'의 공연을 통해 CEO와 직원이 함께 만드는 화합의 시간을 선보였다.

이노비즈 스케일업 세리머니 진행…2026년 새로운 도약 다짐

이날 행사에서는 이노비즈기업의 글로벌 경쟁력 강화와 혁신 도약을 위한 선포의 장도 마련됐다.

2025 이노비즈데이에서 이노비즈기업 글로벌 경쟁력 강화 혁신 도약 선포를 위한 '2026 이노비즈 스케일업(SCALE-UP) 세리머니'를 하고 있다.

ESG(환경·사회·지배구조), 인공지능(AI), 글로벌, 나눔 등 7개 업종·산업별 위원회는 '이노비즈 스케일업(Scale-up) 세리머니'를 통해 2026년 새로운 성장과 혁신 의지를 다짐했다. 위원회는 향후 이노비즈기업 중심의 정책 추진과 실질적 아젠다 발굴을 위해 힘쓸 계획이다.

정광천 이노비즈협회 회장은 "이노비즈데이는 한 해 동안 기술혁신 성과를 이뤄낸 이노비즈기업인들을 격려하고, 소통과 협력을 강화하는 자리"라며 "나눔과 혁신의 세리머니를 통해 2026년을 향한 새로운 도약과 방향성을 함께 모색하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



