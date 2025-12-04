본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

이장우 대전시장, 적십자 특별회비 '기빙클럽 1호' 가입

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.04 11:16

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한적십자사 대전세종지사에 특별회비 600만원 전달

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 100만 원 이상 적십자 특별회비 기부 프로그램인 기빙클럽의 2026년도 1호 가입자가 됐다.


이장우 시장은 4일 오전 대한적십자가 대전세종지사 대강당에서 개최된 '2026년 적십자 희망나눔 모금 선포식'에 참석해 특별회비 600만 원을 전달했다.

이번 행사는 시민들의 적십자 회비 모금 참여 활성화와 고액 참여자 확대를 위해 마련됐으며, 이장우 대전시장을 비롯해 특별회비 참여 기관·기업 관계자, 대전세종지사 임·위원과 봉사자 등 100여 명이 참석했다.


이장우 시장은 "용촌동 정방마을 수해 현장, 하소동 화재 현장 등 지역의 재난·재해 현장에서 가장 먼저 힘을 보태주시고, 사회봉사 활동, 안전·보건사업 등에도 지속적으로 헌신해 오신 대한적십자사의 노고에 깊이 감사드린다"며 "적십자 봉사활동의 소중한 재원이 되는 회비모금에 시민들께서 적극적으로 동참해 주시길 부탁드린다"고 말했다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

적십자 회비 모금 활동은 연중 진행하며 이달 1일부터 2026년 1월 31일까지는 집중모금 기간으로 최근 5년간 1회 이상 적십자회비를 납부한 시민들(세대주)에게 지로용지가 전달된다.

이 밖에도 적십자회비 모금 동참을 희망하는 시민은 가상계좌, 모바일, 편의점, 휴대폰 등을 통해 참여할 수 있으며 참여 금액에 대해서는 연말정산 시 세액공제 혜택을 받을 수 있다.


모금된 적십자 회비는 재난 현장 구호, 취약계층 발굴·맞춤 지원, 재난 안전 교육훈련 등 지역사회 나눔 활동에 사용되며 매년 감사를 통해 투명하게 집행·관리된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기