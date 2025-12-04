본문 바로가기
고팍스, 멤버십 프로그램 오픈…"고객 혜택 강화"

유현석기자

입력2025.12.04 10:57

숏뉴스
가상자산거래소 고팍스는 고객의 이용 경험에 따라 혜택이 강화되는 '멤버십 프로그램'을 출시했다고 4일 밝혔다.

고팍스, 멤버십 프로그램 오픈…"고객 혜택 강화"
멤버십 프로그램은 고객의 거래 및 활동을 경험 포인트(XP)로 환산해 VIP1부터 VIP7까지 등급을 부여한다. 등급별로 차등화된 거래 혜택을 제공하는 것이 특징이다.


고팍스는 등급에 따라 거래수수료 할인과 메이커(Maker) 인센티브 등 실질적인 혜택을 제공한다. XP(Experience Point)는 거래 및 가입, 친구 초대 등 다양한 활동을 통해 적립할 수 있다. 누적된 XP가 많을수록 더 높은 등급과 혜택을 누릴 수 있다.

멤버십 프로그램 오픈을 기념해 고팍스는 한 달간 'XP 5배 지급 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간인 2026년 1월2일까지는 가입, 거래, 친구 초대 등으로 적립되는 XP가 평소보다 5배 많아진다. 신규 및 기존 이용자 모두 빠르게 등급을 올릴 수 있는 기회를 얻는다.


고팍스 관계자는 "멤버십 프로그램은 고객의 플랫폼 이용 경험을 실질적인 보상으로 되돌려드리기 위한 고객 중심 프로그램"이라며 "다양한 활동을 통해 XP를 쌓고 투명하고 공정한 보상 구조를 경험할 수 있도록 설계했다"고 밝혔다.


이어 "XP 5배 이벤트를 통해 투자자들이 등급 상승과 거래비용 절감 효과를 직접 체감하길 바란다"며 "앞으로도 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 구축하고, 고객과 함께 성장하는 거래소가 되기 위해 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

멤버십 프로그램 오픈에 대한 자세한 내용은 고팍스 앱 또는 홈페이지에서 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
