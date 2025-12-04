미래에셋코어테크 펀드, 순자산 1조원 돌파

미래에셋자산운용은 반도체와 이차전지 등 국내 대표 IT 업종에 투자하는 '미래에셋코어테크 펀드'가 순자산 1조원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 설정 6년여 만에 1조원 규모의 '공룡 펀드'에 등극하며 정체된 공모펀드 시장에서 독보적인 존재감을 보여주고 있다.

한국파트너스에 따르면 3일 기준 '미래에셋코어테크 펀드' 순자산은 약 1조 90억원이다. 특히 공모펀드 시장 전체 규모의 축소와는 대조적으로 10월 이후로 약 2400억원 이상의 뭉칫돈이 유입됐다. 단기 트렌드에 따라 자금 유출입이 빈번한 일반적인 테마펀드와 달리, 지속적인 성과와 글로벌 성장산업 중심의 명확한 운용 철학이 꾸준한 자금 유입을 이끌어온 결과로 분석된다. 국내외 성장 테마에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 보여주는 지표이기도 하다.

미래에셋코어테크 펀드는 국내 기술혁신을 선도하는 IT·성장 기업에 집중 투자하는 펀드다. 인공지능(AI)과 반도체, 이차전지, 인터넷/소프트웨어 업종 등에 투자한다. 주요 편입 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 대덕전자, 효성중공업 등 AI 반도체와 소재, 부품, 장비, 전력기기의 미래 기술 트렌드 수혜 업종이다. 단기 변동성보다 장기 성장성을 중시하며, 벤치마크 없이 코스피를 참조지수로 활용해 시장 상황에 따른 유연한 리밸런싱 전략을 구사한다.

국내 대표 '펀드 명가(名家)'로 꼽히는 미래에셋자산운용은 글로벌 성장 기업과 혁신 산업에 대한 이해도를 기반으로 공모펀드 시장에서 차별화된 경쟁력을 쌓아왔다. 글로벌리서치센터를 설립해 글로벌 테크·플랫폼 기업을 심층 분석할 수 있는 역량을 구축했다. '미래에셋코어테크 펀드' 외에도 아시아 테크, 차이나 코어테크를 비롯해 코리아테크 액티브 ETF 등을 선보이며 글로벌 성장주 투자 기회를 확대하고 있다.

미래에셋자산운용 주식운용부문 구용덕 대표는 "공모 액티브 펀드 시장은 다소 정체돼 있지만 투자자 수요를 정확히 반영한 성장 테마형 상품에는 자금이 집중되는 '선택과 집중' 현상이 뚜렷해지고 있다"고 설명했다.

이어 "코어테크 펀드의 1조원 돌파는 공모 액티브 펀드의 수요가 살아있음을 보여주는 상징적인 성과라며, 앞으로도 다양한 투자자의 수요를 충족시킬 수 있는 혁신적인 상품을 출시할 계획"이라고 말했다.





