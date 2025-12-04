본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산시교육청, ‘청백리 서포터즈’ 성과보고회·해단식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.04 10:09

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

MZ세대 교사·공무원 참여로 학교 현장 청렴문화 확산

청렴문화의 날·골든벨·청렴탐험대 등 혁신활동성과 공유

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 5일 오후 교육청 국제회의실에서 '2025년 청백리 서포터즈 성과보고회와 해단식'을 개최한다.


이 행사는 특혜 관행 차단과 상호 존중 문화 확산 등 청렴문화 조성을 위해 힘써온 서포터즈의 노고를 격려하고, 한 해 동안의 활동 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

올해 4기 청백리 서포터즈는 지난 5월 80·90년대생 MZ세대 공·사립 교사와 지방공무원 25명으로 꾸려졌다. '청렴, 당당하게! 우리답게!'라는 슬로건 아래 단순 정책 제안을 넘어 실제 학교 현장에서 학생·교직원과 함께 청렴 실천 문화를 만들어내며 의미 있는 변화를 끌어냈다.


서포터즈는 ▲학생·교직원이 함께 참여하는 축제형 '청렴 문화의 날' 운영 ▲학교를 직접 방문해 진행한 '도전! 청렴 골든벨' ▲학생 주도형 교육자료 '청렴탐험대' 개발 등을 통해 새로운 청렴문화를 확산하는 데 앞장섰다. 또한 '교육감과 함께하는 청렴공감 토크'에 참여해 특혜 관행 차단과 상호 존중 문화 정착을 위한 다양한 의견을 제시했다.


성과보고회에서는 우수활동자 표창을 비롯해 연간 활동 성과와 우수사례 발표가 진행되며, 내년도 운영 방향도 함께 논의할 예정이다. 이를 통해 서포터즈의 자긍심을 높이고 지속적인 청렴문화 확산의 기반을 강화한다는 계획이다.

김석준 교육감은 "청백리 서포터즈의 젊고 신선한 관점이 미래세대 학생들의 실천력과 결합하면서 부산교육의 청렴 정책이 현장 중심으로 한층 더 발전했다"며 "시대 흐름에 맞는 개방적·소통적 청렴 정책을 추진해, 청렴이 부산교육 가족 모두의 최우선 가치가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니…추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려

핸드폰 주워 지구대 맡겼는데…40일 뒤 '점유이탈물 횡령' 고소 당해

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기