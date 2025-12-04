기아 'PV5' 영국 2026 왓 밴 어워즈 '올해의 밴' 선정

지난해 '주목할 모델' 수상에 이어 2년 연속 수상

기아는 3일(현지시각) 영국 상용차 전문 매체 '왓 밴'이 주관한 '2026 왓 밴 어워즈'에서 PV5 카고 모델이 '올해의 밴' 및 '올해의 콤팩트 밴' 부문에 선정됐다고 밝혔다.

PV5는 지난해 '2025 왓 밴 어워즈'에서 '주목할 모델'에 선정된 데 이어 2년 연속 왓 밴 어워즈에 이름을 올리며 다시 한 번 뛰어난 경쟁력을 입증했다.

왓 밴 어워즈는 영국 경상용차 시장에서 최고의 브랜드, 차량, 기업을 선정하는 시상식으로, 영국 전역의 경상용차 전문가로 구성된 심사위원단이 평가를 진행한다.

왓 밴 편집장 제임스 댈러스(James Dallas)는 "기아 PV5 카고는 철저한 연구를 바탕으로 정교하게 개발된 전기 밴"이라며 "다양한 용도로 활용 가능한 설계와 뛰어난 주행가능거리로 단숨에 동급 최고 수준에 올라섰다"고 말했다.

폴 필폿(Paul Philpott) 기아 영국 법인 대표는 "PV5는 유연한 플랫폼, 첨단 전동화 파워트레인을 바탕으로 고객에게 뛰어난 가치를 제공하며 경상용차 시장에서 새로운 기준을 제시하고 있다"며 "기아의 첫 전동화 전용 PBV인 PV5의 강점을 적극 활용해 경상용차 시장에서 전동화를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

PV5는 지난달 왓 밴의 리뷰에서도 안정적인 승차감과 편안하면서도 정밀한 핸들링에 대해 호평 받았으며, 실용적인 디자인과 우수한 정숙성에 대해서도 좋은 평가를 받으며 평점 10점 만점을 획득했다. 이는 올해 왓 밴의 전기 경상용차 리뷰 중 유일한 만점이다.

PV5는 지난달 상용차 업계 최고 권위의 상인 '2026 세계 올해의 밴'을 수상하는 등 수상 행진을 이어가고 있다. PV5 패신저 모델은 영국 유력 자동차 전문 매체 <탑기어>가 주관하는 '2026 탑기어 어워즈'에서 '올해의 패밀리카'에 선정됐다. PV5 카고 모델은 최대 적재중량을 싣고 1회 충전 기준 가장 긴 주행 거리인 693.38km를 달성한 전기 경상용차로 기네스 세계 기록에 등재되기도 했다.

기아는 PV5를 시작으로 2027년 PV7, 2029년 PV9을 출시하며 PBV 라인업을 지속 확장할 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



