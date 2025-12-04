본문 바로가기
김포시, '가족친화기관 재인증' 획득…5회 연속 인증 영예

이종구기자

입력2025.12.04 08:39

가족친화제도 모범적 운영 성과
최고점수 100점 받아

경기 김포시(시장 김병수)가 성평등가족부가 주관하는 가족친화 인증심사에서 '가족친화 인증기관'으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

김포시청 전경. 김포시 제공

김포시청 전경. 김포시 제공

가족친화인증은 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화조성 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 공공기관과 기업에 대해 성평등가족부가 심사를 통해 인증을 부여하는 제도다.


이번 인증은 기존 가족친화 인증기관에 대한 재인증 심사에 따른 결과로 김포시는 5회 연속 가족친화 인증기관으로 선정되어 2028년 11월까지 자격을 유지하게 되었다.

특히 재인증 심사 결과 최고점수 100점을 획득하여 김포시가 직원 복지 등 가족친화 직장문화를 체계적·지속적으로 조성해 왔음을 입증하는 계기가 됐다.


김포시는 자녀 출산지원금 지원, 휴양소 지원, 심리상담 지원, 힐링 중심 직장교육 운영 등 직원의 다양한 복지 수요를 효율적으로 반영하고, 가족과 직장 내 생활 균형을 위해 다양한 가족친화정책을 지속적으로 추진해 오고 있다.


김포시 관계자는 "5회 연속 가족친화기관 인증은 김포시가 그동안 꾸준히 추진해온 가족친화 정책의 성과"라며 "앞으로도 김포시는 직원의 일과 가정의 균형이 행정서비스 품질 향상으로 이어지는 가족친화 정책을 더욱 강화하여 일하고 싶은 공직문화를 만들어 가겠다"고 말했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
