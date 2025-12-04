본문 바로가기
경찰, '성추행 의혹' 장경태 의원 고소인 조사…신변안전 조치

변선진기자

입력2025.12.04 08:30

경찰이 장경태 더불어민주당 의원을 준강제추행 혐의로 고소한 여성 비서관을 소환조사했다.


5일 국회에서 열린 더불어민주당 '사법불신 극복·사법행정 정상화' 태스크포스(TF) 공청회에서 장경태 TF위원이 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자

4일 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 고소인 A씨를 불러 조사했다고 밝혔다.

경찰은 A씨가 지난해 국정감사 기간 서울 여의도 한 식당에서 장 의원에게 성추행당했다고 고소한 사건을 수사 중이다. 장 의원은 당시 한 국회의원실 소속 보좌진의 저녁 회식 자리에 동석한 것으로 알려졌다.


장 의원은 고소장에 적힌 준강제추행 혐의를 강력 부인하고 있다. 장 의원은 지난 2일 A씨를 무고 혐의로, A씨의 남자친구였던 B씨를 무고·폭행 혐의로 각각 고소한 바 있다.


경찰은 당시 술자리에 동석했던 이들을 조만간 불러 사실관계 조사에 나설 방침이다.

경찰은 A씨와 B씨에 대해 신변안전 조치도 취한 것으로 전해졌다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
