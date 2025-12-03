광주 AI데이터센터, 현장 기술 성과 잇따라

음성·자율주행·의료·법률 등

GPU 기반 기술 적용 사례 확산

광주 첨단 3지구 인공지능(AI)데이터센터의 고성능 컴퓨팅자원(GPU) 인프라가 음성인식, 자율주행, 의료영상 판독, 법률 AI 등 주요 산업 분야에서 성과를 내고 있다.

인공지능산업융합사업단은 3일 광주 동구 라마다플라자 충장호텔에서 '지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원 사업 Tech 세미나'를 열고, AI 데이터센터의 컴퓨팅 자원을 활용한 개발 사례와 최신 기술 동향을 공유했다.

3일 광주광역시 동구 라마다플라자 충장호텔에서 '지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원 사업 Tech 세미나'에서 오상진 인공지능산업융합사업단장과 AI 기업, 연구기관 관계자들이 파이팅을 외치고 있다. 인공지능산업융합사업단 제공

세미나에서는 산업 현장에서 실제 적용된 AI 기술이 분야별로 소개됐다. 브레인소프트는 고해상도 스펙트로그램 기반 음성 LLM 기술을 발표하며 감정 분석·화자 분리 등의 성능 향상을 설명했다. 서울대 최준원 부교수는 입력부터 차량 제어까지 단일 모델로 처리하는 자율주행 파운데이션 모델을 공개했다.

딥노이드 홍원재 팀장은 흉부 엑스레이(X-ray) 영상과 환자 기록을 함께 분석하는 멀티모달 AI 판독 기술을 소개했다. 슈퍼브에이아이는 제조·보안·농업 등 다양한 산업 데이터를 통합 분석하는 비전 파운데이션 모델 구축 전략을 발표했고, 비에이치에스엔은 법률 특화 AI 기반 유사 판례 검색과 위험 조항 분석 기술을 제시했다.

오상진 인공지능산업융합사업단장은 "광주의 컴퓨팅 자원 인프라가 산업 현장에서 실제 성과로 이어지고 있음을 확인한 자리였다"며 "지역 기업이 기술 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

'지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원 사업'은 과학기술정보통신부, 광주시, 정보통신산업진흥원, 인공지능산업융합사업단이 추진하며 기업·연구기관·대학·병원 등에 AI 개발에 필요한 컴퓨팅 자원(GPU 등)을 제공하고 있다.





