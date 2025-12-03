교육부, 내년 예산 106.3조 확정…대학 서열 완화에 3조원

교육부는 2026년도 교육부 소관 예산이 총 106조3607억원으로 확정됐다고 3일 밝혔다. 국회 예산 심의 과정에서 정부안 106조2663억원보다 945억원 증액된 규모다.

내년 교육부 예산은 국가 균형 성장을 위한 대학 육성, 인공지능(AI) 디지털시대 미래인재 양성, 정부책임형 유보통합 추진 등 교육 분야 국정과제를 중심으로 편성됐다.

먼저, 국가 균형 성장을 위한 대학 육성 사업에 3조 1448억원이 투입된다. 교육부는 수도권 중심의 대학 서열화를 완화하고 5극 3특의 국가 균형 성장을 위해 지역대학 투자를 강화할 방침이다. 거점국립대학이 학부 교육 혁신과 연구대학 육성에 8855억원을, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)에 2조 1403억원을 지원한다. 또한, 사립대학과 전문대학의 학과 구조 혁신 및 특성화를 위해 1190억원을 신규 지원한다. 이를 통해 지역사회의 인재양성-취·창업-정주 생태계를 구축하고, 거점국립대학과 지역 대학의 동반 성장을 도모하겠단 계획이다.

AI인재 양성 및 이공계 교육에는 3348억원을 지원한다. AI 부트캠프를 기존 3개교에서 40개교로 대폭 확대하고, 타 분야와 AI를 융합하는 AI+엑스(X) 부트캠프 10개교를 신규 지원할 계획이다. AI 분야 고급 인재 양성을 위해 두뇌한국21(BK21) 사업의 17개 AI 교육연구단도 지원한다. 관련 분야 대학(원)생의 학업장려대출(연 200만 원 한도)도 신설한다.

정부책임형 유보통합 추진에는 8331억원이 투입된다. 올해 5세를 대상으로 한 무상교육·보육비 지원이 내년에는 4-5세로 대상이 확대된다. 0세반 교사 대 아동 비율을 1:3에서 1:2로 개선하는 데 3262억 원을 투자하고, 출근 시간대 돌봄 공백 최소화를 위해 어린이집 아침돌봄 담당교사 수당 365억 원을 신규 지원한다.

최교진 교육부 장관은 "2026년 교육부 예산은 이재명 정부의 교육 분야 국정과제 추진을 위한 주요 과제를 중심으로 편성했다"며 "내년도 예산을 밑거름 삼아 국정과제를 충실하게 이행하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



