본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

쇼박스, 태국 대표 스튜디오와 손잡아

이종길기자

입력2025.12.03 08:25

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

M STUDIO와 MOU…IP 각색·공동 제작

쇼박스, 태국 대표 스튜디오와 손잡아
AD
원본보기 아이콘

쇼박스는 태국 제작·배급사 M 스튜디오와 영화 공동제작을 위한 양해각서를 체결했다고 3일 밝혔다.


M 스튜디오는 태국 최대 극장 체인 메이저 시네플렉스 그룹 산하의 제작·배급사다. 공포와 액션 장르에서 강점을 보이며 지난해부터 올해까지 태국 박스오피스 점유율 54%를 차지했다. 특히 '데스 위스퍼러' 시리즈는 누적 수익 734억원으로 흥행했다.

양사는 시나리오 공동 개발, 공동 투자, 인력 교류, 글로벌 배급 등 모든 부문에서 협력한다. 쇼박스는 보유한 지적재산(IP) 가운데 일부를 태국 영화로 각색하는 방안도 모색한다.


쇼박스는 "태국은 독창적인 창의성과 빠르게 발전하는 영화산업을 갖춘 잠재력 높은 시장"이라며 "다양한 나라의 관객과 연결되는 프로젝트를 만들겠다"고 밝혔다.


양사는 이미 첫 협업 영화를 기획·제작하고 있다. 쇼박스는 "추후 세부적인 사항을 공개할 예정"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기