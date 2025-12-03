본문 바로가기
고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프]

입력2025.12.03 08:00

00분 48초 소요
[한 눈에 읽기]
①11월 소비자 물가 2.4%↑…쌀 18.6%, 달걀 7.3% 상승
②치킨 중량 표시제 도입…치킨 1마리 대신 '990g'
③홍콩發 고층빌딩 화재 경보, 한국은 괜찮나

MARKET INDEX : Year to date
고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수 반등

○비트코인 회복에 위험 선호 확대

○애플, 사상 최고치 경신

Top3 NEWS
■ 11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합)
○기상 변화와 환율 등 복합 작용
○체감 높은 생활 물가 상승세 커
○석유류 5.9%↑…9개월만 최고
■ 교촌·BBQ 메뉴판에 '그램(g)' 표기…정부 '치킨 중량 표시' 의무화
○2일 식품분야 슈링크플레이션 대응방안
○10대 치킨 가맹 본부·가맹점 1만2560개
○조리 '전' 치킨 총 중량 표시해야
■ [홍콩화재, 한국은]韓 대피 중 피해 43% 제도 미비가 火 키웠다
○피난설비·기술 고도화에도 대피훈련·교육은 전무
○아파트 화재도, 인명 피해도 늘어
○안전조치 강화에도 '사각지대' 있어
그래픽 뉴스 : 中 따돌린 OLED 기술력…삼성·LG, 점유율 30% 우위
고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○삼성·LG, OLED 매출 점유율 中 갑절
○애플 신제품 공급 등 기술력 승부 통해
○'물량 공세' 출하량 점유율도 격차 좁혀

the Chart : 넥스트바이오메디컬, 상장 후 최고가
고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○지난해 8월 공모가 2만9000원으로 코스닥 상장
○1일 장중 한때 9만1100원 기록
○내시경 출혈 지혈재 수출 증가로 실적 개선

오늘 핵심 일정

국내

08:00 한국 GDP (QoQ) (3분기)


유진스팩12호 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

페스카로 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

이지스 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

교보제19호스팩 청약, 확정공모가 2000원

쿼드메디슨 청약, 확정공모가 1만5000원

키움히어로제1호스팩 청약, 확정공모가 2000원

해외

00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)

00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)

10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (11월)

16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (11월)

17:45 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (11월)

17:50 프랑스 서비스 구매관리자지수 (11월)

23:45 미국 마킷 종합 구매관리자지수 (11월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -8℃(7) ｜최고기온 : -3℃(5℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

