고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프]

①11월 소비자 물가 2.4%↑…쌀 18.6%, 달걀 7.3% 상승

②치킨 중량 표시제 도입…치킨 1마리 대신 '990g'

③홍콩發 고층빌딩 화재 경보, 한국은 괜찮나

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 반등

○비트코인 회복에 위험 선호 확대

○애플, 사상 최고치 경신

Top3 NEWS

■ 11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합) ○기상 변화와 환율 등 복합 작용

○체감 높은 생활 물가 상승세 커

○석유류 5.9%↑…9개월만 최고

■ 교촌·BBQ 메뉴판에 '그램(g)' 표기…정부 '치킨 중량 표시' 의무화 ○2일 식품분야 슈링크플레이션 대응방안

○10대 치킨 가맹 본부·가맹점 1만2560개

○조리 '전' 치킨 총 중량 표시해야

■ [홍콩화재, 한국은]韓 대피 중 피해 43% 제도 미비가 火 키웠다 ○피난설비·기술 고도화에도 대피훈련·교육은 전무

○아파트 화재도, 인명 피해도 늘어

○안전조치 강화에도 '사각지대' 있어

그래픽 뉴스 : 中 따돌린 OLED 기술력…삼성·LG, 점유율 30% 우위

○삼성·LG, OLED 매출 점유율 中 갑절

○애플 신제품 공급 등 기술력 승부 통해

○'물량 공세' 출하량 점유율도 격차 좁혀

the Chart : 넥스트바이오메디컬, 상장 후 최고가

○지난해 8월 공모가 2만9000원으로 코스닥 상장

○1일 장중 한때 9만1100원 기록

○내시경 출혈 지혈재 수출 증가로 실적 개선

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 GDP (QoQ) (3분기)

유진스팩12호 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

페스카로 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

이지스 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

교보제19호스팩 청약, 확정공모가 2000원

쿼드메디슨 청약, 확정공모가 1만5000원

키움히어로제1호스팩 청약, 확정공모가 2000원

○해외

00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)

00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)

10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (11월)

16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (11월)

17:45 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (11월)

17:50 프랑스 서비스 구매관리자지수 (11월)

23:45 미국 마킷 종합 구매관리자지수 (11월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -8℃( ▼ 7 ℃ ) ｜최고기온 : -3℃( ▼ 5℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

