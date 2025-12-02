[포토] 발언하는 김민석 국무총리

김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 생활폐기물 직매립 금지 관련 업무협약 체결식에서 발언을 하고 있다. 김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽부터), 유정복 인천광역시장, 김민석 총리, 김동연 경기도지사, 김태균 서울행정1부시장.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>