거래소, 회원사 대표이사 간담회…"불공정거래 근절 노력"

한국거래소가 2025년 하반기 회원사 대표이사 간담회를 개최했다고 2일 밝혔다.
회원사 대표이사 간담회는 자본시장의 주요 현안을 공유하고 한국거래소와 회원사 간 원활한 소통을 위해 매년 정기적으로 개최되는 행사다.
여의도 한화금융센터에서 열린 이날 간담회에는 총 21개 회원사가 참석했다. 전날에는 24개 사가 참여했다.
이번 간담회에서는 증권시장, 시장감시 및 청산결제 관련 주요 현안과 자본시장 관련 다양한 이슈에 대한 의견 교환, 애로사항 청취 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.
정은보 거래소 이사장은 "지난 7월 주가조작 근절 합동대응단출범 이후 자본시장 불공정거래 근절 및 신뢰 회복을 위한 다양한 노력을 지속해왔다"며 "향후에도 자본시장 경쟁력 강화 및 건전성 제고를 위해 회원사와 더 긴밀하게 소통하고 협력할 것"이라고 밝혔다.
2일 여의도 63빌딩에서 '2025년 하반기 한국거래소 회원사 대표이사 간담회'에 참석한 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)와 회원사 대표이사들이 기념촬영을 하고있다. 한국거래소
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>