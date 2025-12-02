본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

거래소, 회원사 대표이사 간담회…"불공정거래 근절 노력"

김진영기자

입력2025.12.02 15:19

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국거래소가 2025년 하반기 회원사 대표이사 간담회를 개최했다고 2일 밝혔다.


회원사 대표이사 간담회는 자본시장의 주요 현안을 공유하고 한국거래소와 회원사 간 원활한 소통을 위해 매년 정기적으로 개최되는 행사다.

여의도 한화금융센터에서 열린 이날 간담회에는 총 21개 회원사가 참석했다. 전날에는 24개 사가 참여했다.


이번 간담회에서는 증권시장, 시장감시 및 청산결제 관련 주요 현안과 자본시장 관련 다양한 이슈에 대한 의견 교환, 애로사항 청취 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.


정은보 거래소 이사장은 "지난 7월 주가조작 근절 합동대응단출범 이후 자본시장 불공정거래 근절 및 신뢰 회복을 위한 다양한 노력을 지속해왔다"며 "향후에도 자본시장 경쟁력 강화 및 건전성 제고를 위해 회원사와 더 긴밀하게 소통하고 협력할 것"이라고 밝혔다.

2일 여의도 63빌딩에서 '2025년 하반기 한국거래소 회원사 대표이사 간담회'에 참석한 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)와 회원사 대표이사들이 기념촬영을 하고있다. 한국거래소

2일 여의도 63빌딩에서 '2025년 하반기 한국거래소 회원사 대표이사 간담회'에 참석한 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)와 회원사 대표이사들이 기념촬영을 하고있다. 한국거래소

AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기