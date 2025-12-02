거래소, 회원사 대표이사 간담회…"불공정거래 근절 노력"

한국거래소가 2025년 하반기 회원사 대표이사 간담회를 개최했다고 2일 밝혔다.

회원사 대표이사 간담회는 자본시장의 주요 현안을 공유하고 한국거래소와 회원사 간 원활한 소통을 위해 매년 정기적으로 개최되는 행사다.

여의도 한화금융센터에서 열린 이날 간담회에는 총 21개 회원사가 참석했다. 전날에는 24개 사가 참여했다.

이번 간담회에서는 증권시장, 시장감시 및 청산결제 관련 주요 현안과 자본시장 관련 다양한 이슈에 대한 의견 교환, 애로사항 청취 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.

정은보 거래소 이사장은 "지난 7월 주가조작 근절 합동대응단출범 이후 자본시장 불공정거래 근절 및 신뢰 회복을 위한 다양한 노력을 지속해왔다"며 "향후에도 자본시장 경쟁력 강화 및 건전성 제고를 위해 회원사와 더 긴밀하게 소통하고 협력할 것"이라고 밝혔다.

2일 여의도 63빌딩에서 '2025년 하반기 한국거래소 회원사 대표이사 간담회'에 참석한 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)와 회원사 대표이사들이 기념촬영을 하고있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>