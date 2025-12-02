순창군, 대학생 662명에 '생활지원금' 지급

"학업 여건 조성·교육비 부담 완화"

전북 순창군이 (재)순창군 옥천장학회를 통해 지난달 28일 총 662명의 대학생에게 2025년 하반기 대학생 생활지원금을 지급했다.

2일 군에 따르면 이번 생활지원금은 지역 출신 대학생들의 안정적인 학업 여건 조성과 교육비 부담 완화를 위해 추진됐으며 지급액은 총 12억 950만원이다.

이번 하반기 신청 접수는 지난 10월 15일~31일까지 약 3주간 읍·면 행정복지센터를 통해 진행됐다. 심사를 거쳐 최종 선정된 학생들에게는 1인당 최대 200만원까지 차등 지원이 이뤄졌다.

지급 금액은 졸업한 학교에 따라 구분돼 관내 초·중·고교를 모두 졸업한 학생에게는 200만원, 관내 중·고교 졸업생에게는 150만원, 관외 고등학교 졸업자 및 검정고시 합격자에게는 100만원이 지급됐다.

생활지원금은 학생들의 가정 형편에 따른 교육 격차를 줄이고, 지역 출신 인재들이 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.

군은 지난 9월 생활지원금 수혜 학생 및 학부모 1,935명을 대상으로 설문조사를 실시했으며, 이 중 705명이 참여했다. 설문 결과, 응답자의 94%가 해당 지원금이 교육비 부담을 덜어주는 데 도움이 된다고 답한 것으로 나타났다.

최영일 군수는 "대학생 생활지원금은 학부모들이 실질적으로 체감하는 대표적인 교육복지 사업이다"며 "앞으로도 청년들이 경제적인 걱정 없이 학업에 몰두할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 내년도 상반기 생활지원금 지원 사업은 내년 5월 중 추진될 예정이며, 구체적인 일정은 순창군 홈페이지와 각 읍·면 행정복지센터를 통해 안내될 예정이다.





