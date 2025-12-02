충남도, 논산 탑정호에 4만7천평 복합휴양단지 조성

충남도·논산시·한국토지신탁 업무협약 체결…숙박·워터파크 포함 관광 메가 프로젝트 본격화

중부권 관광지로 급부상 중인 충남 논산 탑정호에 4만7000평 규모의 복합휴양단지가 조성된다.

충남도와 논산시, 한국토지신탁 등이 '탑정호 복합문화 휴양단지 조성' 업무협약을 체결해 숙박시설·워터파크 등 대규모 관광 인프라 조성에 속도가 붙을 전망이다.

도는 논산시청 상황실에서 전형식 충남도 정무부지사, 백성현 논산시장, 김정호 ㈜한국토지신탁 신탁사업2본부장이 참석한 가운데 '탑정호 복합문화 휴양단지 조성' 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

복합문화 휴양단지는 탑정호 관광개발의 핵심 프로젝트로, 논산시 가야곡면 종연리 일원 15만5862㎡(약 4만7000평) 부지에 단계적으로 조성된다.

1단계에서는 숙박시설과 부대시설을, 2단계에서는 워터파크와 위락시설을 구축하는 계획이다.

한국토지신탁은 1단계 사업에 참여하며, 각 기관은 지역활성화 투자펀드를 기반으로 출자 절차, SPC 설립, 사업계획 수립 등 사업 추진 전 과정에서 협력을 강화한다.

도와 논산시는 행·재정적 지원을 담당하고, 한국토지신탁은 사업비 조달과 실무 설계를 지원한다.

탑정호는 전국 7번째, 충남 2번째로 큰 저수지로 지난 2020년부터 본격적인 관광개발이 진행 중이다.

현재 국내 최장 출렁다리, 수변생태공원, 딸기향테마공원, 수변둘레길 등이 운영 중이며, 추가 공공개발도 속도를 내고 있다.

도 관계자는 "올해 2월 지역활성화 투자펀드를 통해 자금조달 기반을 확보하면서 사업이 본 궤도에 올랐다"며 "탑정호가 중부권 핵심 관광·휴양 거점으로 도약할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



