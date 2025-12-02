본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순전남대병원 김소현 연구원, 질병관리청장 표창

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.02 13:37

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인체자원 관리·연구지원 분야 공로 인정

화순전남대학교병원 인체유래물은행 김소현 연구원이 인체자원 관리와 연구 지원 분야에 대한 공로를 인정받아 질병관리청장 표창을 받았다. 화순전남대학교병원 제공

화순전남대학교병원 인체유래물은행 김소현 연구원이 인체자원 관리와 연구 지원 분야에 대한 공로를 인정받아 질병관리청장 표창을 받았다. 화순전남대학교병원 제공

AD
원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 인체유래물은행 김소현 연구원이 인체자원 관리와 연구 지원 분야에 대한 공로를 인정받아 질병관리청장 표창을 받았다고 2일 밝혔다.


김 연구원은 2008년 인체자원은행 사업 초기부터 17년 이상 실무자로 근무하며 국내 보건연구의 핵심 기반인 인체자원 수집·품질관리·연구자 지원 체계를 구축하고 강화하는 데 노력해 왔다.

김 연구원은 근무기간 동안 4만여 건의 암 환자 검체와 임상 정보를 수집·관리하며 인체자원의 안정적 확보와 연구 활용 기반을 마련했다.


검체 채취부터 보관, 임상정보 연계까지 전 과정을 실무자로 책임졌으며 특히 데이터 관리 담당자로서 KBN CDM 3.0 기준에 맞춰 수천 건의 임상 정보를 정비해 연구자가 신뢰할 수 있는 자원 환경을 유지해 왔다.


품질관리 분야에서도 전문성을 입증했다. 2022년 생물자원은행 KOLAS 평가사 자격을 취득해 국내에서도 소수만 보유한 고급 전문 역량을 확보했으며, 이를 바탕으로 인체자원은행의 품질관리 체계를 국제 표준에 부합하도록 정착시키는 데 기여했다.

또한 연구자 지원 활동에도 앞장서 왔다. 대한기초의학학술대회, 화순바이오메디컬워크숍 등에서 매년 정기적으로 포스터 발표를 통해 자원 분양 현황과 연구 활용 가능성을 소개하며 연구자들의 이해도를 높이고 실제 자원 분양 활성화에 노력했다.


김 연구원은 질병관리청이 지정한 국가 백업은행 담당자로서 30만 건 이상 바이얼의 백업자원을 체계적으로 관리하며 국가 보건자원의 안정적 보존에도 힘써왔다.


이와 함께 김 연구원은 신규 연구원과 협력 기관 담당자 교육에도 참여해 표준화된 검체 관리 절차를 전수하는 등 후속 인력 양성에도 중요한 역할을 담당하고 있다.


민정준 병원장은 "김소현 연구원의 헌신과 전문성은 국가 보건연구의 기반을 지탱하는 핵심 자산이다"며 "이번 표창은 17년간의 묵묵한 노력이 공적으로 인정받은 뜻깊은 성과다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

두번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

서울 지하철 9호선 11일 총파업 예고…내일부터 준법투쟁

새로운 이슈 보기