李대통령 사칭 '대국민 담화문' 게시자 경찰 자수

이재명 대통령을 사칭해 온라인에 허위 '대국민 담화문'을 게시한 30대 남성이 경찰에 자수했다.

2일 서울경찰청 사이버수사대는 30대 남성 A씨를 위계공무집행방해 등 혐의로 검거해 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 전날 오후 12시30분께 경찰에 자수했다.

A씨는 이 대통령을 사칭해 온라인에 '해외주식 양도소득세율 인상, 보유세 신설'이라는 내용의 글을 올린 혐의를 받는다.

경찰은 A씨가 해당 글을 작성한 경위 등에 대해 수사 중이다.

경찰 관계자는 "정부기관 등을 사칭해 허위 정보를 생산하거나 유포하는 행위는 심각한 사회적 혼란과 불신을 초래하는 중대한 범죄"라며 "허위조작정보 대응 TF를 중심으로 생산·유포자뿐 아니라 배후까지 끝까지 추적해 무관용 원칙으로 대응할 것"이라고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>