구미시, "연말 문화의 색을 더하다"

'2025 구미아트페어' 12월 4~8일 전시

83개 전시·체험부스

2700여 점 작품 공개

청년작가·원로작가 기획전, 키즈 컬렉션

‘30만원전’ 눈길

경북 구미시는 오는 12월 4일부터 8일까지 5일간 구미코에서 구미아트페어조직위원회(위원장 김창희) 주관으로 '2025년 제7회 구미아트페어'를 개최한다.

구미아트페어는 지역 예술인들에게 작품을 선보일 기회를 제공하고, 시민들에게는 미술 트렌드를 체험하며 취향을 확인할 수 있는 장으로 자리 잡았다.

올해는 총 83개의 전시·체험 부스에서 약 2700여 점의 작품이 전시되며, 작품 구매의 문턱을 낮추기 위해 '키즈 컬렉션', '30만원 전(展)'이 마련됐다.

「2025년 제7회 구미아트페어」 홍보포스터/구미시청 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 이번 페어에서는 청년 작가와 지역 원로 작가가 함께하는 기획전시가 마련되어 한층 더 특별해진 페어를 경험할 수 있으며, 전시 첫 날 4회의 도슨트 투어(작품 설명 프로그램)로 쉽게 접근해 볼 수 있다.

김창희 조직위원장은 "매년 더 나은 전시를 선보이기 위해 다양한 작가들을 발굴하고 협업하고자 노력했다"며 "가족과 함께 방문해 특별한 예술의 순간을 즐기시길 바란다"고 했다.

김장호 구미시장은 "구미아트페어는 시민들이 예술적 안목을 넓히고, 작가들에게는 작품의 가치를 인정받을 기회를 제공하는 소중한 자리"라며 "앞으로도 구미시가 예술과 문화가 공존하는 도시로 발전할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 했다.





