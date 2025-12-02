본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

구미시, "연말 문화의 색을 더하다"

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.02 11:04

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'2025 구미아트페어' 12월 4~8일 전시
83개 전시·체험부스
2700여 점 작품 공개
청년작가·원로작가 기획전, 키즈 컬렉션
‘30만원전’ 눈길

경북 구미시는 오는 12월 4일부터 8일까지 5일간 구미코에서 구미아트페어조직위원회(위원장 김창희) 주관으로 '2025년 제7회 구미아트페어'를 개최한다.


구미아트페어는 지역 예술인들에게 작품을 선보일 기회를 제공하고, 시민들에게는 미술 트렌드를 체험하며 취향을 확인할 수 있는 장으로 자리 잡았다.

올해는 총 83개의 전시·체험 부스에서 약 2700여 점의 작품이 전시되며, 작품 구매의 문턱을 낮추기 위해 '키즈 컬렉션', '30만원 전(展)'이 마련됐다.

「2025년 제7회 구미아트페어」 홍보포스터/구미시청 제공

「2025년 제7회 구미아트페어」 홍보포스터/구미시청 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 이번 페어에서는 청년 작가와 지역 원로 작가가 함께하는 기획전시가 마련되어 한층 더 특별해진 페어를 경험할 수 있으며, 전시 첫 날 4회의 도슨트 투어(작품 설명 프로그램)로 쉽게 접근해 볼 수 있다.


김창희 조직위원장은 "매년 더 나은 전시를 선보이기 위해 다양한 작가들을 발굴하고 협업하고자 노력했다"며 "가족과 함께 방문해 특별한 예술의 순간을 즐기시길 바란다"고 했다.


김장호 구미시장은 "구미아트페어는 시민들이 예술적 안목을 넓히고, 작가들에게는 작품의 가치를 인정받을 기회를 제공하는 소중한 자리"라며 "앞으로도 구미시가 예술과 문화가 공존하는 도시로 발전할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176배 폭증한 '뇌물경찰' [단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

새로운 이슈 보기