"'주주가치 제고' 내세워 자사주 취득한 기업들, 실제론 재무 목적 집중"

리더스인덱스, 국내 상장사들 대상 현황 조사

해마다 20% 내외가 자사주 취득

취득 상장사 93.7% "주주가치 제고" 목적

실제론 '임직원 성과 보상' 등으로 처분

자사주 매입 후 소각 이행한 기업은 36%

최근 5년간 우리 기업 대다수가 주주가치 제고를 목적으로 내세워 자사주를 취득하고도, 실제론 경영권과 재무 목적에 치우쳐 이를 사용했다는 지적이 나왔다.

리더스인덱스는 국내 상장사 2658개를 대상으로 최근 5년간 자사주 취득 현황을 조사한 결과, 해마다 기업의 20% 내외가 자사주를 취득해 온 것으로 확인됐다고 2일 밝혔다. 구체적으론 19~24%대의 비율을 보였다.

특히 지난해에는 2591개 상장사 중 641개 기업이 자사주를 취득해, 가장 높은 비중(24.7%)을 보였다. 올해도 연초부터 지난달 12일까지 19.1%인 508개사가 자사주를 매입했다.

이들 회사의 자사주 취득 목적은 주주가치 제고가 대부분이었다. 5년간 제출된 자사주 취득 계획 공시 2067건 중 1936건(93.7%)이 '주주가치 제고'였다. '임직원 성과 보상'은 61건(3.0%), '주주가치 제고'와 '임직원 보상'을 병기한 경우는 51건(2.5%)이었다. '주식교환' 목적은 단 한 건이었다.

하지만 실제로 자사주가 어떻게 쓰였는지 알리는 처분 공시를 보면, 공시 1666건 중 '임직원 성과 보상'이 1066건으로 64.0%였다. '자금 확보' 188건(11.3%), '교환사채 발행' 172건(10.3%), '주식교환' 81건(4.9%)이 그 뒤를 이었다.

이에 대해 리더스인덱스는 "주주가치 제고보다 회사의 재무적 필요나 우호 지분 확보를 통한 경영권 보호 성격이 강한 방식"이라며 "일부 기업에서 자사주가 당초 목적과 달리 인수·합병(M&A) 자금, 내부 보상, 우호 지분 확보 등 경영권과 재무 목적에 치우쳐 사용돼 왔다"고 주장했다.

가령, 코스닥 상장사 '드림씨아이에스'는 2021년 11월 주주가치를 내세워 자사주 20만주 취득을 결정했지만, 해당 물량은 타법인 주식취득 대금 충당, 임직원 성과보상, 투자재원 확보 등으로 나뉘어 모두 처분됐다.

자사주를 소각하는 데까지 이른 기업도 30%선에 불과했다. 최근 5년간 자사주를 취득한 880개 기업(중복 제외) 가운데 한 번이라도 자사주를 소각한 곳은 35.8%인 315개사로 집계됐다. 이들 기업 중 상위 15개사가 전체 소각 물량의 절반을 차지했다.

리더스인덱스는 "올해 국회 본회의 통과가 예상되는 상법 3차 개정안은 이런 자사주 관행을 정면 겨냥하고 있다"며 "개정안이 시행되면 경영권 유지 수단으로 자사주를 활용해 온 자사주 물량을 정리해야 할 기업들이 적지 않을 것으로 예상된다"고 분석했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



