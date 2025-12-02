[클릭 e종목]"엘앤케이바이오, 본격적인 외형 확장"

KB증권은 2일 엘앤케이바이오에 대해 본격적으로 외형을 확장하고 있다고 분석했다.

김현겸 KB증권 연구원은 "엘앤케이바이오는 지난 7월9일 척추 임플란트인 '블루엑스(BluEx)-TM'에 대한 미국 식품의약국(FDA) 허가를 취득했다"며 "미국 시장 공략을 위한 중요한 기반을 마련했다"고 설명했다.

이어 "기존 제품인 'PathLoc-TM'의 새로운 버전으로 'BluEx' 시리즈의 우수한 표면처리 공법을 적용해 골유착도를 높인 것이 핵심"이라며 "미국 전 지역을 타깃으로 미국 파트너사와의 공동 마케팅 전략 협의 기반을 마련했다"고 덧붙였다.

그는 "미국향 총판 계약이 본격화될 것으로 예상한다"며 "전 세계 척추 임플란트 시장은 인수합병(M&A)을 통한 순위 재편이 나타나고 있다"고 분석했다. 아울러 "해외 파트너사는 매출 증가와 품목 다변화가 절실해진 상황"이며 "엘앤케이바이오 'BluEx' 시리즈 제품은 이러한 고객사 니즈를 충족시킬 제품이 될 수 있다"고 강조했다.

김 연구원은 "흉곽용 신제품 '캐슬락 팩투스'의 고수익 성장에 주목해야 한다"며 "FDA 승인 후 내년 말까지 거래처 병원을 30개를 목표로 하고 있다"고 설명했다. 이어 "파트너사가 아닌 직접 납품이 가능해 수익성이 좋다"며 "미래 성장 동력으로 충분하다"고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



