'명강의 향연'… 양산시, 제81회 양산시민아카데미 성료

배움을 향한 양산 시민들의 뜨거운 열정이 또 하나의 역사를 썼다.

경남 양산시는 지난달 28일 양산문화예술회관 대공연장에서 제81회 양산시민아카데미를 개최했다.

이번 아카데미는 '내 삶을 바꾸는 건강 습관'이라는 주제로 의학박사이자 비만·영양 전문의로 명망 높은 박용우 원장이 강사로 나서 일상 속 작은 습관이 우리의 건강과 삶의 질을 어떻게 근본적으로 바꿀 수 있는지를 설명했다.

특히 단순한 다이어트나 운동법에 국한되지 않고, 우리 몸의 생체 리듬과 뇌의 보상 시스템을 이해함으로써 건강한 선택을 지속할 수 있는 실질적인 방법을 제시해 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

특강에 참여한 한 시민은 "그동안 건강에 대한 관심이 있었지만 어떻게 접근해야 할지 막막했었다"며 "이번 강의를 통해 작지만 꾸준한 변화로 건강한 삶을 영위할 수 있다는 큰 깨달음을 얻었다"고 말했다.

이번 강의를 통해 주민들에게 건강한 삶을 위한 다양한 시각을 열어주고 변화의 기회를 제공하는 계기가 됐고 양산 시민들의 건강 관리에 대한 관심과 실천이 더 늘어날 것으로 기대된다.

양산시 관계자는 "앞으로도 다양한 주제를 갖고 행사를 계속 마련해 지역 주민들의 풍부한 배움의 장을 마련할 예정"이라고 전했다.





