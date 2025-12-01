일본 안가는 중국인들 우르르…싱가포르 "생큐 차이나"

일본 여행 자제령 후 中 관광객 행선지 변화

싱가포르·태국·말레이시아 예약 20% 증가

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 촉발된 중국의 이른바 '한일령(限日令)'이 본격화되면서 중국인 관광 수요가 일본에서 동남아시아 지역으로 빠르게 이동하고 있다. 특히 싱가포르는 예약 건수가 전년 대비 20~25% 치솟으며 단숨에 최상위 인기 여행지로 부상했다.

기사 이해를 돕기 위한 싱가포르 관광지 이미지.

1일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 디지털 마케팅 기업 '차이나 트레이딩 데스크' 자료를 인용해 최근 중국인 여행객의 태국·베트남·싱가포르·말레이시아행 예약 건수가 지난 8~9월 평균 대비 약 15~20% 증가했다고 보도했다.

수브라마니아 바트 차이나 트레이딩 데스크 최고경영자(CEO)는 중국 정부가 단순 주의 수준을 넘어 일본 여행 자체를 자제하도록 경고하면서 관련 정책이 여행 수요 이동에 직접적인 영향을 미쳤다고 분석했다. 특히 중국 항공사와 크루즈 업체들이 일본 관련 노선의 예약 취소·변경을 수수료 없이 지원하면서 여행객들이 정부 지침을 따르기 쉬워졌다는 설명이다.

이 가운데 싱가포르는 중국어 사용 환경이 비교적 잘 구축돼 있고 미·중 갈등 속에서도 외교적으로 중립적 이미지를 유지하고 있다는 점에서 중국 관광객들의 선호도가 높아지고 있다. 실제로 싱가포르행 예약은 일본 여행 자제령 이후 작년 같은 기간 대비 20∼25% 늘어난 것으로 집계됐다.

중국 후난성의 회계사 에코 허(36)는 "일본에 대한 불안감이 생겨 대체 여행지를 찾고 있었다"며 "싱가포르는 언어 장벽이 낮고 여행하기 편안해 선택했다"고 SCMP에 말했다.

지난달 21일 싱가포르 마리나베이의 머라이언 석상 주변에 모여있는 관광객들의 모습.

싱가포르 여행업계 관계자들도 비슷한 분위기를 전했다. 현지 여행업 종사자 패트릭 테오는 "평소 일본을 최우선 여행지로 꼽던 고객들도 올해는 정치적 변수와 불확실성을 피하고 있다"며 "싱가포르는 자연스러운 대안으로 떠오르고 있다"고 설명했다. 청결하고 안전한 도시 이미지, 정치적 안정성, 만다린 사용률 등이 방문 증가 배경으로 거론된다.

다만 바트 CEO는 "단기적으로 동남아가 수혜를 보는 듯하지만 일본이 겪은 과잉관광 문제를 반복하지 않으려면 관광 정책을 신중히 관리해야 한다"고 경고했다.

앞서 지난달 7일 다카이치 총리는 중의원에서 '대만 유사시'가 일본의 집단자위권 행사 조건인 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 발언해 중국의 강한 반발을 불러왔다.

이후 중국 외교부 등 정부 부처가 자국민에게 일본 여행·유학 자제를 권고하면서 중국발 일본행 항공편 취소가 잇따르고 중국인 여행객들의 일본행 여행이 대거 취소됐다. 중국국제항공, 중국동방항공, 중국남방항공 등 중국 항공사들도 일본 노선에 한해 무료 취소를 지원하고 있다.

한편 중국의 온라인 여행플랫폼 '취날'에 따르면 지난달 15~16일 기준 인기 국제선 여행지 1위는 한국으로 나타났다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



