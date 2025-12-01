인천시 정무부시장·인천경제청장, 조직 쇄신 위해 동반 사임

황효진 인천시 글로벌도시정무부시장과 윤원석 인천경제자유구역청장이 1일 동반 사임했다.

인천시는 이날 출입기자단 공지를 통해 "황 부시장과 윤 청장이 전격 사의를 표명했다"며 "후임 인사 및 구체적인 일정은 추후 공지할 예정"이라고 밝혔다.

황효진 인천시 정무부시장(왼쪽)·윤원석 인천경제자유구역청장

황 부시장은 2023년 11월 취임해 2년간 재임했다. 역대 인천시 정무부시장이 1∼2년마다 교체된 인사 관행 등으로 미뤄 유정복 인천시장의 3선 도전이 확실시되는 내년 지방선거를 앞두고 퇴진할 것이란 전망이 많았다.

윤 청장은 지난해 2월 취임한 뒤 '국외 출장 성과 부풀리기' 논란 등에 휩싸이며 시 안팎에서 경질설이 돌기도 했다. 인천시장이 관계 부처와 협의해 임명하는 인천경제자유구역청장은 임기 3년의 개방형 지방관리관(1급)으로, 경제자유구역 투자 유치와 개발계획 전략 수립, 경제청 운영사무 총괄·조정 등의 업무를 한다.

인천시 관계자는 "황 부시장과 윤 청장은 인천시 발전을 위해 헌신해 온 공로가 있으나, 조직 쇄신의 기회를 위해 사의를 밝혔다"며 "(이번 동반 퇴진은) 조직의 새로운 활력 제고와 변화된 시정 환경에 능동적으로 대응하기 위한 조치"라고 설명했다.





박혜숙 기자



