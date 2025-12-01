본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천시 정무부시장·인천경제청장, 조직 쇄신 위해 동반 사임

박혜숙기자

입력2025.12.01 14:56

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

황효진 인천시 글로벌도시정무부시장과 윤원석 인천경제자유구역청장이 1일 동반 사임했다.


인천시는 이날 출입기자단 공지를 통해 "황 부시장과 윤 청장이 전격 사의를 표명했다"며 "후임 인사 및 구체적인 일정은 추후 공지할 예정"이라고 밝혔다.

황효진 인천시 정무부시장(왼쪽)·윤원석 인천경제자유구역청장

황효진 인천시 정무부시장(왼쪽)·윤원석 인천경제자유구역청장

AD
원본보기 아이콘

황 부시장은 2023년 11월 취임해 2년간 재임했다. 역대 인천시 정무부시장이 1∼2년마다 교체된 인사 관행 등으로 미뤄 유정복 인천시장의 3선 도전이 확실시되는 내년 지방선거를 앞두고 퇴진할 것이란 전망이 많았다.


윤 청장은 지난해 2월 취임한 뒤 '국외 출장 성과 부풀리기' 논란 등에 휩싸이며 시 안팎에서 경질설이 돌기도 했다. 인천시장이 관계 부처와 협의해 임명하는 인천경제자유구역청장은 임기 3년의 개방형 지방관리관(1급)으로, 경제자유구역 투자 유치와 개발계획 전략 수립, 경제청 운영사무 총괄·조정 등의 업무를 한다.


인천시 관계자는 "황 부시장과 윤 청장은 인천시 발전을 위해 헌신해 온 공로가 있으나, 조직 쇄신의 기회를 위해 사의를 밝혔다"며 "(이번 동반 퇴진은) 조직의 새로운 활력 제고와 변화된 시정 환경에 능동적으로 대응하기 위한 조치"라고 설명했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기