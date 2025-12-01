경북 직업계고 순취업률 38.4%…6년째 전국 1위 기록

전국 평균치 25.6% 그쳐

진학률 31.6% 가장 낮아

경북교육청(교육감 임종식)은 교육부가 발표한 2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사 결과, 최종 순취업률 38.4%(전국 평균 25.6%)로 전국 1위를 기록했다고 1일 밝혔다.

교육부와 한국교육개발원은 직업계고 취업률의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위해 공공데이터베이스(DB)와 연계해 매년 4월 1일 기준으로 직업계고 졸업자 취업통계조사를 실시하고 있으며, 경북교육청은 조사를 시작한 2020년 이후 6년 연속 전국 최고의 순취업률을 유지하고 있다.

한편, 이번 발표에서 경북 직업계고 졸업생 진학률은 31.6%(전국 평균 49.2%)로 전국에서 가장 낮은 수치를 보였다. 이는 경북 직업계고가 '취업 중심 기능인 양성'이라는 교육 방향에 맞춰 학생 개개인의 소질적성 기반 맞춤형 교육을 강화해 온 결과로, 학생들이 졸업 후 즉시 산업 현장으로 진출할 수 있는 실무 역량을 확보하고 있음을 의미한다.

이러한 성과의 비결은 △신산업신기술 분야로의 시대 변화와 수요자 요구에 맞춘 직업계고 재구조화 추진 △10차 산업 교육과정 운영으로 미래 산업사회 변화에 능동적으로 대응하는 미래융합인재 양성 △지역 특색사업인 경북형 도제 사업으로 기업이 원하는 맞춤형 취업 교육과정 운영 △직업계고 혁신지구사업을 통한 지자체 협력 교육 모델 마련으로 가능했으며, 경북 직업계고 학생들이 국가기술자격 취득, 기능경기대회 수상 등에서 두드러진 성과를 내며 현장 실무능력을 입증한 결과로 분석하고 있다.

임종식 경북교육감은 "경북 직업계고의 순취업률이 6년 연속 전국 1위를 기록한 것은 산업 현장의 수요를 반영한 일자리 발굴, 체계적인 취업역량 강화 프로그램, 그리고 교사학생학부모지역사회가 함께 이룬 결실"이라며, "앞으로도 경북 직업계고를 지역전략산업 기반 인재 양성의 중심 기관으로 성장시키고, 세계 직업교육을 선도하는 표준 모델로 만들어가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>