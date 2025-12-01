옥스팜, '2026 트레일워커' 등록 시작…인제군서 4인 1조 100㎞ 도전

'인생기부 프로젝트' 2026 옥스팜 트레일워커

인제군, 12월 31일까지 조기 등록 할인

4인 1조로 25㎞·50㎞·100㎞ 3개 코스 도전 가능

국제구호개발기구 옥스팜 코리아(대표 지경영)가 인제군과 함께 개최하는 세계적인 도전형 기부 프로젝트 '2026 옥스팜 트레일워크'의 조기 등록을 시작한다고 1일 밝혔다.

내년 5월 16일과 17일 양일간 강원도 인제군 일대에서 개최되는 '2026 옥스팜 트레일워커'는 4명이 한 팀을 이뤄 100㎞ 코스를 38시간(50㎞ 20시간, 25㎞ 12시간) 이내에 완주하는 도전형 기부행사다. 옥스팜 트레일워커는 순위와 기록을 놓고 경쟁하는 대회가 아닌, 순수하게 기부를 목적으로 팀원들과 극한의 경험을 공유하는 뜻깊은 행사인 만큼 참가자들 사이에서는 '인생기부 프로젝트'로 불린다.

100㎞, 50㎞, 25㎞ 총 3개 코스로 진행되며 4인 1조로 신청 가능하다. 참가비는 각각 50만원, 30만원, 15만원이며 12월 31일까지 진행되는 조기 등록 기간에 참가 신청을 하면, 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 참가비 전액은 가난으로 고통받는 전 세계 구호 현장에 전달되어 식수·위생·생계·교육 프로그램 등에 사용된다.

참가 신청은 옥스팜 트레일워크 홈페이지를 통해 가능하며, 만 19세 이상 신체 건강한 남녀는 팀 단위로 누구나 신청할 수 있다.

또한 대회 완주자들은 트레일러너들의 꿈의 무대인 '울트라 트레일러닝 몽블랑(UTMB, Ultra Trail du MontBlanc)' 대회에 참가 자격이 주어지는 인증 점수를 받을 수 있다. UTMB는 프랑스 샤모니에서 시작해 스위스와 이탈리아 19개 도시를 지나는 세계 최대 규모의 트레일러닝 대회다.

옥스팜 트레일워커는 세계적인 도전형 기부 프로젝트로 1981년 홍콩에서 처음 시작되어 영국, 뉴질랜드, 프랑스, 인도, 호주 등 지금까지 전 세계 12개국에서 20만 명 넘게 참여했다. 국내에서는 지난 2017년 전라남도 구례에서 처음 열렸으며, 이후 강원도 인제와 고성 일대 등에서 열린 여덟 차례의 대회를 통해 총13억 원 이상의 기부금이 모였다.

군 관계자는 "옥스팜 트레일워커는 도전과 기부가 하나로 이어지는 의미 있는 특별한 행사"라며 "국제 구호 활동에 동참하고, 동시에 인제군의 청정 자연 속에서 도전과 연대의 가치를 경험할 수 있는 기회인 만큼 많은 군민과 전국의 참가자가 함께하길 기대한다"고 말했다.

지경영 옥스팜 코리아 대표는 "옥스팜 트레일워커는 육체적, 정신적 한계를 뛰어넘는 '나를 위한 도전'일 뿐 아니라 가난으로 고통받는 전 세계 취약계층을 돕기 위한 '가난을 극복하고 생명을 살리는 도전'이다. 많은 분이 세상을 바꾸는 특별한 여정에 함께하길 바란다"고 밝혔다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



