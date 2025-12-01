본문 바로가기
현대차, 2026 카운트다운 캠페인 '현대위시테일' 진행

오현길기자

입력2025.12.01 10:28

15회째 대표 연말 캠페인

현대자동차가 2026년 카운트다운 캠페인 '현대 위시 테일(Wish Tale)'을 진행한다고 1일 밝혔다. 2011년 시작한 카운트다운 캠페인은 새해를 앞두고 희망과 감동을 고객과 함께하기 위한 대표적인 연말 행사다.


현대자동차가 2026년 카운트다운 캠페인 '현대 위시 테일(Wish Tale)'을 진행한다고 1일 밝혔다. 현대차

현대자동차가 2026년 카운트다운 캠페인 '현대 위시 테일(Wish Tale)'을 진행한다고 1일 밝혔다. 현대차

올해는 '소망이 우리를 나아가게 한다'라는 주제로 악뮤(AKMU) 이찬혁과 동화 같은 콘셉트를 선보인다. 캠페인 첫 시작으로 캠페인 무비 '더 스노우위시맨'의 티저 영상을 공개한다. 첫눈에 담긴 소망으로 탄생한 '스노우위시맨'과 현대차 미래 모빌리티 로봇 '스팟'이 사람들의 새해 소망을 이뤄주는 내용을 담은 10분 분량의 판타지 무비다. 오는 10일 현대차 공식 유튜브에서 본편이 공개되고 롯데시네마에서 스페셜 상영이벤트가 열릴 예정이다.

현대차는 이찬혁이 편곡·개사하고 직접 부른 캐럴송 '위 위시'도 공개한다. 또 누구나 쉽게 참여할 수 있는 모바일 연하장 '위시카드' 이벤트로 고객이 가족과 지인에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 한다.


오는 31일 자정에는 캠페인의 하이라이트인 '위시 카운트다운 필름'이 공개된다. 현대차 공식 유튜브 채널 등을 통해 선보일 예정인 영상은 1500대 드론이 밤하늘을 수놓는 '드론 아트워크'를 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스의 역동적인 퍼포먼스를 구현해 현대차의 미래 기술 비전을 상징적으로 전달할 예정이다.


현대차 관계자는 "15년간 고객과 함께 해온 연말 카운트다운 캠페인은 현대차의 중요한 자산이자 진심의 표현" 이라며 "기술이 인간의 삶을 위한다는 현대차의 '인류를 위한 진보' 비전을 고객들이 직접 경험하고 모든 분들의 소망이 이뤄지는 새해가 되기를 기원한다"고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
