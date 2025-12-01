박범인 금산군수 "주민자치 잘 이뤄질 수 있도록 지원"

'제12회 금산군 주민자치센터 문화프로그램 발표회'개최



노래, 우리춤, 댄스 무대·체험, 작품 전시 등 진행

금산군주민자치협의회가 지난달 28일 금산종합체육관에서 '제12회 금산군 주민자치센터 문화프로그램 발표회'를 열었다.

이날 박범인 금산군수를 비롯해 주민자치위원, 군민 등 400여 명이 참여한 가운데 난타, 줌바댄스, 노래, 우리춤, 드럼밴드, 댄스, 합주단 등 다채로운 문화프로그램 발표가 무대를 채웠다.

또한, 주민자치 프로그램 체험, 활동내역 및 작품 전시를 진행한 읍면별 부스도 큰 호응을 얻었다.

아울러 주민자치 활성화를 위해 노력한 공으로 유공자 18명이 군수 표창과 금산군의회 의장 표창을 받았다.

문화프로그램 발표회가 종료된 후에는 읍면주민자치위원간의 화합과 교류의 장을 마련하기 위해 올해 처음으로 주민자치위원 화합대회가 열려 고무신 던지기 등 미니게임 등이 진행됐으며, 주민자치위원들의 선의 경쟁으로 분위기가 후끈 달아올랐다.

권문석 금산군주민자치협의회장은 "제12회 금산군 주민자치센터 문화프로그램 발표회가 많은 관심과 격려 속에 성공적으로 마무리됐다"며 "참여해 주신 발표팀과 읍면 주민자치위원분들께 감사드린다"고 말했다.

박범인 금산군수는 "주민자치 활성화를 위해 노력하는 금산군주민자치협의회와 읍·면주민자치위원회의 위원들께 감사드린다"며 "앞으로도 풀뿌리 민주주의의 실현을 위해 주민자치가 잘 이루어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



