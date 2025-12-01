벌써 1만명 모였다…쿠팡 개인정보 피해 집단소송 10만명 모집

온라인서 '쿠팡 소송' 카페 개설, 가입자 급증

개인정보 유출, 공동현관 비번까지 바꾸는 소비자 확산

3370만건에 이르는 고객 개인정보가 빠져나간 사실이 알려지면서 국내 이커머스 1위 쿠팡을 상대로 한 소비자들의 집단 대응 움직임이 본격화하고 있다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 "소송에 참여하겠다", "피해 사실을 공유하자"는 글이 나오고 있다. 업계에서는 "국내 사상 최대 규모의 집단소송이 현실화할 가능성이 크다"는 전망도 나온다.

1일 관련 업계에 따르면 개인정보 유출 사실이 공개된 지 하루 만에 온라인 커뮤니티에 '쿠팡 소송'이라는 카페가 개설됐다. 이날 오전 9시 기준 가입자는 이미 1만 명을 돌파했다. 카페 개설자는 "수많은 이용자의 개인정보가 유출됐으며, 아직 유출 사실을 모르는 피해자도 수천만 명에 달한다"고 말했다. 그는 "스팸 전화와 미확인 로그인, 스미싱 문자 등은 이미 다수 이용자 사이에서 확인되고 있다"며 "쿠팡이 책임을 회피하지 못하도록 하려면 피해자 연대가 필수"라고 강조했다. 카페는 1차 목표로 '피해자 10만 명 모집'을 내걸었다.

카페 내부에서는 이미 집단소송 참여 의향 조사가 진행 중이다. 단체소송 참여 의사를 밝힌 인원은 개설 이틀도 지나지 않아 6000명을 넘어섰다.

업계에서는 이번 사태가 한국 개인정보 관련 집단소송 역사에서 가장 큰 규모로 기록될 수 있다는 분석이 나온다. 이번에 유출된 고객 계정은 총 3370만 건으로, 국내 성인 4명 중 3명의 정보가 포함되는 수준이다. 사실상 "쿠팡 전체 계정이 통째로 빠져나갔다"는 지적이 나오는 이유다.

유출 규모는 지난 4월 SK텔레콤 해킹 사고(2696만 건)보다도 크다. 2011년 3500만 명이 피해를 본 싸이월드·네이트 사태와 유사한 수준으로 평가된다. 당시 집단소송 참여자는 2800여 명이었다. 2016년 인터파크 해킹 사고의 경우 1030만 명이 피해를 봤고, 2400명이 집단소송에 참여했다.

판례를 보면 개인정보보호법 위반 손해배상 소송에서 법원은 통상 10만 원가량의 위자료를 인정해 왔다. 다만 이번 사건은 피해 규모가 워낙 크고 사회적 파장도 상당해 개별 배상액이 기존보다 높아질 가능성이 있다는 관측도 있다.

피해자들의 불안은 일상 영역으로 번지고 있다. 맘카페와 지역 커뮤니티에는 "추가 피해가 우려된다", "우리 아파트 공동현관 비밀번호를 바꿨다"는 글이 쏟아지고 있다. 쿠팡은 "결제정보는 유출되지 않았다"고 설명하고 있으나 이름, 전화번호, 주소, 이메일뿐 아니라 공동현관 비밀번호까지 노출됐다는 주장까지 퍼지며 소비자 불신은 더욱 커졌다. 온라인상에서는 회원 탈퇴 요령, 배송지 삭제 방법, 공동현관 비밀번호 변경 안내 등 실생활 대응 매뉴얼이 빠르게 공유되고 있다. 이용 중단 또는 탈퇴 사례도 증가하고 있다. 서울 마포구 상암동에 거주하는 강 모(51) 씨는 "결제 정보는 괜찮다고 했지만 마음이 불편해 바로 탈퇴했다"며 "2차 피해가 더 걱정된다"고 말했다.

지난해 이커머스 점유율을 보면 쿠팡이 22.7%로 1위를 차지했다. 이어 네이버 20.7%, G마켓·옥션 8%, SSG닷컴 3% 순이다. 업계에서는 "쿠팡 이용자가 이탈할 경우 경쟁사들이 단기적으로 반사이익을 볼 가능성이 높다"고 보고 있다. 실제 이날 주식시장에서는 '쿠팡 리스크'가 경쟁사 주가를 올렸다. 오전 9시 30분 기준 이마트 주가는 전 거래일 대비 3.71% 오른 8만1100원을 기록했다.

이번 사태는 과징금 규모 역시 역대 최고 수준이 될 것이라는 전망도 나온다. 2023년 개정된 개인정보보호법에 따르면 법 위반 시 전년도 전체 매출액의 최대 3%까지 과징금을 부과할 수 있다. 지난 10월 SK텔레콤은 개인정보보호위원회로부터 역대 최대 과징금 1348억 원을 부과받았다. 쿠팡의 지난해 연결 매출은 38조2988억원이다. 만약 최대치에 가까운 제재가 이뤄질 경우 과징금은 수천억 원대에 달할 가능성이 있다.





