LS증권 "투자만 하던 MTS, 이제는 쇼핑 혜택까지 받아가세요"

유현석기자

입력2025.12.01 09:45

LS증권은 투혼 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 제휴 쇼핑몰 상품을 구매하면 포인트를 지급하는 '투혼 쇼핑' 서비스를 신규 오픈했다고 1일 밝혔다.

LS증권 "투자만 하던 MTS, 이제는 쇼핑 혜택까지 받아가세요"
LS증권 고객이 투혼MTS를 통해 제휴 쇼핑몰에 접속한 뒤 필요한 상품을 구매하면 결제금액의 일정비율이 포인트로 적립된다. 구체적으로 LG전자 공식몰이 최대 2.5%, 알리익스프레스는 최대 4%, 트립닷컴은 최대 5%까지 포인트가 지급된다.


포인트는 구매 익월 말에 적립된다. 적립포인트는 스타벅스, 버거킹, GS25, 다이소 등의 모바일상품권으로 교환해 사용할 수 있다.

LS증권은 제휴 쇼핑몰을 지속적으로 추가한다는 계획이다. '투혼 쇼핑' 서비스는 투혼MTS 내 고객서비스 메뉴에서 이용할 수 있다.


앞서 LS증권은 지난해 MTS·HTS 브랜드를 '투혼'으로 리뉴얼했다. 이후 화면·메뉴 개편, 투혼투게더 서비스 출시, 롱숏 커뮤니티 론칭, 주식모아 서비스 오픈 등 더 나은 투자환경과 고객 편의를 제공하기 위해 노력하고 있다.


곽형규 LS증권 디지털 마케팅팀장은 "투자뿐 아니라 일상 소비 영역까지 고객 혜택의 폭을 넓히고자 이번 서비스를 마련했다"며 "고객들의 만족도를 높이기 위한 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 선보이며 플랫폼 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, LS증권은 원하는 주기로 주식 모으기 신청을 하면 주식상품권을 제공하는 '주식모아' 이벤트, 코스피200·코스닥150 종목을 대상으로 하는 '신용융자 우대금리' 이벤트도 진행하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
