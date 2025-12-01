기아, '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'서 PV5 홍보

차박 콘셉트로 꾸민 모델 전시

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,700 전일대비 2,400 등락률 -2.10% 거래량 144,088 전일가 114,100 2025.12.01 09:17 기준 관련기사 "PBV 한 눈에" 기아 '오토랜드 화성'에 고객체험 공간 열어기아 EV5 광고 캠페인, 대한민국 광고대상 '2관왕'기아, 2025 글로벌 PBV 컨버전 파트너스 데이 개최 전 종목 시세 보기 close 가 지난 30일 열린 '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'를 통해 일본 야구팬들에게 PV5를 알렸다고 1일 밝혔다.

기아는 30일 일본 홋카이도 에스콘필드에서 열린 ‘한일 드림 플레이어즈 게임 2025’를 통해 일본 야구 팬들에게 'PV5(사진)'를 홍보했다. 기아 AD 원본보기 아이콘

기아는 최근 차박에 대한 일본 고객들의 높은 관심을 고려해 경기장에 차박 콘셉트로 꾸민 PV5 패신저 모델을 전시하고 야구장을 찾은 관객들이 직접 차량을 살펴볼 수 있도록 했다.

경기 시작 직전에 초대형 전광판에 PV5의 특징을 담은 디자인 필름 영상을 송출하고, 포수 뒤쪽의 백스탑 광고판, 인터뷰 보드 등 경기장 곳곳에 기아 PBV 로고를 노출하는 등 다양한 마케팅 활동을 펼쳤다.

지난달 일본 도쿄에서 열린 '2025 재팬 모빌리티쇼'에서 PV5를 현지 최초로 공개한 기아는 이번 한일 드림 플레이어즈 게임을 시작으로 다양한 마케팅 활동을 전개하고 PV5 일본 론칭을 본격화해 나갈 계획이다.

기아는 PV5가 넓은 실내 공간과 전용 소프트웨어 설루션 등 높은 활용도를 갖춰 일본 고객들이 원하는 다양한 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기아는 '기아 PBV 재팬'을 통해 현지 판매 및 서비스망을 구축하고 내년 상반기부터 일본 시장에 PV5를 본격 판매할 계획이다.

기아 관계자는 "현지에서 인기가 높은 야구를 매개로 일본 고객들에게 기아 PV5를 적극 알리기 위해 이번 전시를 진행하게 됐다"며 "일본 시장에서 PV5를 성공적으로 론칭하고 앞으로 기아 PBV를 글로벌 시장에서 계속해서 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



