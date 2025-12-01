코빗, 총 상금 2000만원 규모 '연말 거래왕 랭킹전' 개최

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 연말을 맞아 한 해 동안 코빗을 이용해 준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 총상금 2000만 원 규모의 '연말 거래왕 랭킹전'을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 이날부터 이달 28일까지 4주간 진행된다. 매주 500만 원의 상금이 걸린 주간 단위 랭킹전으로 운영된다. 이벤트는 유동성 공급에 기여하는 회원을 위한 ▲메이커(Maker) 거래왕 리그와 소액 투자자도 행운을 노릴 수 있는 ▲럭키 드로우(Lucky Draw) 두 가지 부문으로 나뉘어 진행된다.

먼저 '메이커 거래왕 리그'는 호가창에 주문을 쌓아 시장 유동성을 높이는 메이커 주문을 대상으로 한다. 매주 월요일부터 일요일까지의 거래대금을 합산해 순위를 산정한다. 특히 이벤트 기간에는 10분 주기로 업데이트되는 리더보드를 통해 자신의 순위와 누적 거래대금 현황을 확인할 수 있어 참가자 간의 치열한 경쟁이 예상된다.

주간 1위에게는 120만원, 2위 50만원, 3위 20만원 등 상위 30명에게 총 375만원의 상금을 매주 지급한다. 단, 상금을 수령하기 위해서는 주간 메이커 거래대금이 30억원 이상이어야 하며, 30위 안에 진입하더라도 해당 거래량을 충족하지 못하면 시상에서 제외된다.

이와 함께 진행되는 '럭키 드로우' 이벤트는 거래 규모와 관계없이 누구나 당첨의 기회를 얻을 수 있도록 설계됐다. 메이커와 테이커(Taker) 주문 구분 없이 거래대금 10만원당 추첨권 1장이 자동으로 생긴다.

특히 럭키 드로우는 메이커 거래왕 리그 수상자를 제외한 전체 회원을 대상으로 진행되어, 중복 수상을 방지하고 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

이벤트 당첨금은 4주간의 행사가 모두 종료된 후 내년 1월 중 일괄 지급될 예정이다.

이정우 코빗 최고기술책임자(CTO) 겸 최고제품책임자(CPO)는 "올 한 해 변함없는 성원을 보내주신 고객들에게 보답하고, 연말 가상자산 시장에 활기를 불어넣기 위해 이번 이벤트를 기획했다"며 "전문 트레이더뿐만 아니라 일반 투자자들도 즐겁게 참여할 수 있는 행사가 되길 바란다"고 밝혔다.

'연말 거래왕 랭킹전'에 대한 자세한 내용은 코빗 홈페이지 및 모바일 앱 공지사항을 통해 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



