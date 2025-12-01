[날씨]5도 안팎 '출근길 추위'…전국 대체로 맑음

월요일인 1일 전국이 대체로 맑다가 저녁부터 구름이 많아지겠다.

서울 광화문 광장에 두툼한 패딩을 입은 사람들이 지나고 있다.

기상청에 따르면 전국 대부분 지역 아침 기온이 5도 안팎으로 낮아 춥겠다. 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지 안팎은 0도 안팎이겠다.

낮 기온은 7∼15도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.5도, 인천 5.7도, 수원 5.0도, 춘천 7.8도, 강릉 13.4도, 청주 8.3도, 대전 9.1도, 전주 10.0도, 광주 10.4도, 제주 14.8도, 대구 7.0도, 부산 14.3도, 울산 12.9도, 창원 11.2도 등이다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼3.0m, 남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



