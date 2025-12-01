국립무형유산원, 송년 공연 '아름다운 사람들'

13일 전주서 판소리·연희·민요 한자리에

국립무형유산원은 13일 전주 국립무형유산원 얼쑤마루 대공연장에서 송년 공연 '2025년을 함께 한 아름다운 사람들'을 연다.

한 해를 마무리하며 전통예술이 전해 온 위로와 연대의 의미를 관객과 나누는 자리다.

공연은 3막으로 구성된다. 1막 '겨울부터 여름을 맞기까지'에서는 방수미 명창과 소리꾼들, 우리음악집단 소옥이 판소리 춘향가의 주요 대목을 들려준다.

2막 '여름의 한가운데서'는 연희집단 더 광대와 연희점추리, 현대 한국무용 단체 시나브로 가슴에가 연희와 춤을 결합한 무대를 꾸민다.

3막 '가을부터 다시 겨울로'에서는 가수 인순이, 유지숙 서도민요 전승교육사, 한웅원 밴드, 박범태 동해안별신굿 전승교육사가 전통 민요와 대중음악을 아우른다.

국립무형유산원 관계자는 "전승자와 젊은 창작자가 함께 만드는 무대라는 점에서 세대와 장르를 잇는 실험이 될 것"이라고 말했다.

관람료는 무료다. 3일부터 국립무형유산원 누리집에서 사전 예약하면 된다.





