"나와 만나려면 돈 필요해" 브래드 피트 로맨스 스캠에 또 속았다

미국 LA 호텔서 3주간 홀로 피트 기다리기도

할리우드 배우 브래드 피트를 사칭한 사기꾼들에 속아 돈을 갈취당한 사례가 또 발생했다.

할리우드 배우 브래드 피트를 사칭한 사기꾼들에 속아 돈을 갈취당한 사례가 또 발생했다. 사칭범이 피해자에게 신장암에 걸려 치료비가 필요하다고 돈을 요구했다. 사진 엑스(X·옛 트위터) 캡처 AD 원본보기 아이콘

지난 26일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신은 스위스 출신의 패트리샤(가명)가 피트 사칭범에게 속아 9만 파운드(약 1억 7500만원)의 돈을 갈취당했다고 보도했다.

지난해 5월 패트리샤는 피트의 매니저라고 주장하는 A씨로부터 인스타그램 다이렉트 메시지를 받았다. A씨는 "피트와 직접 연락을 나누고 싶냐"는 등의 말로 패트리샤의 팬심을 자극한 것으로 전해졌다. 이후 피트를 가장한 사기꾼은 패트리샤에게 달콤한 말을 전하기 시작했다. 그는 "패트리샤는 영원히 내 전부"라면서도 "연인 관계를 비밀로 해달라"라고 당부했다. 사칭범은 패트리샤에게 "사랑한다, 평생 함께하자"는 메시지와 꽃을 보내기도 했다. 패트리샤는 자신이 유명 배우의 연인이 되었다는 사실에 기쁨을 감추지 못했다.

패트리샤와의 만남이 지속되자 사기꾼은 "신장암에 걸려 치료비가 필요하다", "나와 만나려면 돈을 보내라"는 등의 이유를 대며 패트리샤에게 돈을 요구하기 시작했다. 패트리샤는 처음에는 거절했지만, 피트가 자신을 사랑한다고 믿고 사칭범에게 여러 차례 돈을 보냈다.

그는 피트를 만나기 위해 미국 로스앤젤레스(LA)행 항공편을 끊고 사칭범이 언급한 호텔에서 3주간 피트를 홀로 기다리기도 했다. 그 뒤 피트의 매니저라는 사람이 패트리샤에게 동의 없이 배우에게 접근하려 했다는 이유로 벌금을 요구했고, 패트리샤는 그 벌금도 송금한 것으로 알려졌다.

끝내 피트를 만나지 못하고 스위스로 돌아오는 길에 패트리샤는 프랑스에서 자신과 같은 피해자 나왔다는 사실을 알게 돼 경찰에 신고했다. 이 사칭범들은 앞서 프랑스 여성의 돈을 갈취한 사칭범들과 같은 범죄 조직으로 추정된다고 전해졌다.

패트리샤는 "가짜 관계를 거의 1년 동안 유지해 왔다는 게 너무 수치스럽다"며 "어떻게 그렇게 이용당했는지 모르겠다"라고 토로했다.

범죄 조직이 인공지능(AI)로 만든 할리우드 유명 배우 브래드 피트 사칭 사진과 영상. 사칭범은 해당 사진을 보내며 유대감을 쌓아 돈을 갈취하는 수법을 사용했다. 래드바이블 원본보기 아이콘

한편 지난 10월 피트를 사칭한 사기꾼들에 속아 전 재산을 잃은 프랑스 여성이 해당 사건과 관련한 책을 출판해 이 사건이 다시 주목받았다. 앤은 2023년 피트의 어머니라고 주장하는 여성에게 "우리 아들은 당신 같은 여성이 필요하다"는 메시지를 받았다. 이후 피트라고 주장하는 사람과 연락하기 시작했는데, 이들이 의심스러웠던 앤은 신분 증명을 요구했다. 사칭범은 인공지능(AI)으로 합성한 피트의 사진을 보내 앤의 신뢰를 얻었다. 그러자 사칭범은 계좌 동결, 신장암 치료 등의 이유를 들며 앤에게 돈을 요구했다. 결국 앤은 수개월에 걸쳐 사칭범들에게 전 재산인 83만유로(약 13억 6000만원)를 보냈다.

해당 사건을 접한 브래드 피트 측은 "사기꾼들이 팬과 유명인 사이의 강한 유대감을 악용하는 것은 끔찍한 일"이라고 강조했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>