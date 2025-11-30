홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

"7개 동 중 4개 수색 마쳐"

지난 26일(현지시간) 발생한 홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사 사망자가 146명으로 늘었다고 홍콩 당국이 30일 밝혔다.

28일(현지시간) 대형 화재가 발생했던 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 건물 외벽 일부가 까맣게 변해버린 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

신화통신과 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩 경찰은 이날 오후 5시 브리핑에서 화재가 난 홍콩 북부 타이포의 아파트 단지 '웡 푹 코트' 추가 수색 결과 사망자 숫자가 146명으로 증가했다고 발표했다. 전날까지는 128명으로 집계된 가운데, 사망자는 더 나올 것으로 전망된다.

홍콩 당국은 "화재가 발생한 7개 동 가운데 4개 동에서 수색을 마쳤고, 한 동에 대한 수색 작업이 진행 중"이라고 밝혔다.

홍콩 피해자신원확인팀 관계자에 따르면 시신은 아파트 내부와 계단, 옥상 등에서 발견됐으며 자연광이 있어도 밝기가 부족해 수색팀이 헤드라이트와 손전등에 의지하고 있다고 했다.

지난 26일 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트'에서 발생한 이번 화재는 건조한 날씨와 강풍 등 악조건 속에 43시간여 만에 진화됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>