본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

염다연기자

입력2025.11.30 18:46

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"7개 동 중 4개 수색 마쳐"

지난 26일(현지시간) 발생한 홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사 사망자가 146명으로 늘었다고 홍콩 당국이 30일 밝혔다.

28일(현지시간) 대형 화재가 발생했던 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 건물 외벽 일부가 까맣게 변해버린 모습. 연합뉴스

28일(현지시간) 대형 화재가 발생했던 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 건물 외벽 일부가 까맣게 변해버린 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

신화통신과 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩 경찰은 이날 오후 5시 브리핑에서 화재가 난 홍콩 북부 타이포의 아파트 단지 '웡 푹 코트' 추가 수색 결과 사망자 숫자가 146명으로 증가했다고 발표했다. 전날까지는 128명으로 집계된 가운데, 사망자는 더 나올 것으로 전망된다.


홍콩 당국은 "화재가 발생한 7개 동 가운데 4개 동에서 수색을 마쳤고, 한 동에 대한 수색 작업이 진행 중"이라고 밝혔다.

홍콩 피해자신원확인팀 관계자에 따르면 시신은 아파트 내부와 계단, 옥상 등에서 발견됐으며 자연광이 있어도 밝기가 부족해 수색팀이 헤드라이트와 손전등에 의지하고 있다고 했다.


지난 26일 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트'에서 발생한 이번 화재는 건조한 날씨와 강풍 등 악조건 속에 43시간여 만에 진화됐다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"숙소 없어서 151만원 호텔 묵었다" 주장에…'강력 경고' 나선 中당국 "숙소 없어서 151만원 호텔 묵었다" 주장에…'강력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

"진짜 다 사도 돼?"…폐지 줍는 할머니에 '무제한 카드' 건넨 유튜버

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

"휴대전화·인스타 금지" 통제에 분노한 13세 딸, 어머니 살해

1000만원 명품백 터널…세계 최대 '루이비통' 체험 공간

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

④반복되는 보이스피싱법 허점 악용…사기 피해자들 "빈틈 메워 달라"

새로운 이슈 보기