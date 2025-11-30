송파구, 청년아티스트센터 입주작가 결산전 ‘연말정산’ 개최

12월 6일~1월 11일 ‘더 갤러리 호수’

서울 송파구(구청장 서강석)가 다음 달 6일부터 내년 1월 11일까지 석촌호수에 위치한 '더 갤러리 호수'에서 송파청년아티스트센터 2기 입주작가 결산전 ‘연말정산’을 개최한다.

이번 전시는 '송파 청년아티스트센터' 2기 입주작가로 선정된 청년 시각예술가 10명이 1년 동안 치열하게 고민하고 작업한 결과물을 선보이는 자리다.

2기 결산전 ‘연말정산’ 포스터. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

결산전 ‘연말정산’은 한 해의 경제 활동을 정산하듯 입주 청년 작가들이 1년간 쌓아 올린 예술적 성취를 정리하고, 그 작업을 지역 주민들과 함께 나눈다는 의미를 담았다.

전시는 '더 갤러리 호수' 1층과 2층에서 두 개의 파트로 나뉘어 펼쳐진다. 제1전시장 ‘연말정산’ 전(展)에서는 입주작가들이 센터에서 활동하며 올해 제작한 회화, 영상, 설치 작품 등 40여 점을 만나볼 수 있다.

2기 작가는 강연수, 공예나, 김미우, 남정근, 박정선, 안지예, 양다희, 임종연, 장연지, 조정수 등 10명이며, 작가별 개성과 예술적 세계를 가장 잘 드러내는 작품으로 선별했다.

제2전시장 ‘예술가의 방’은 작가들의 실제 작업실을 전시장으로 옮겨온 듯한 콘셉트로 꾸며진다. 관람객들은 작품이 탄생하는 과정을 엿보고, 작가들의 창작 세계를 보다 친밀하게 이해할 수 있다.

전시 기간 중 관람객을 위한 참여 프로그램도 운영한다. 청년 예술가들이 직접 작품의 뒷이야기를 들려주는 '작가와의 대화' 시간이 12월 13일, 20일, 27일 15시부터 17시까지 세 차례 진행된다.

또한 더 갤러리 호수 1층 '체험존'에서는 누구나 예술가가 되어 그림을 그리고 전시장 벽면에 직접 전시하는 프로그램에 참여할 수 있다. 매일 11시와 15시에는 주민 도슨트(해설사)의 깊이 있는 작품 설명도 들을 수 있다.

'더 갤러리 호수' 운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지이며 월요일과 공휴일은 휴무다.

서강석 송파구청장은 "이번 ‘연말정산’ 전시는 한 해 동안 청년예술가들이 창작 활동을 하며 성장하는 과정을 주민들과 공유하고, 서로 응원을 주고받는 뜻깊은 소통의 장이 될 것"이라며, "앞으로도 청년예술가들이 지역과 상생하고, 더욱 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>