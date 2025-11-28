2025년 경산시장기 친선 궁도대회 개최…동호인 친선경기로 진행

경산시(시장 조현일)은 오는 29일 경산 삼성현역사문화공원 내 삼성현정에서 '2025년 경산시장기 친선 궁도대회'를 개최한다고 밝혔다.

경산시체육회(회장 강영근)가 주최하고, 경산시궁도협회(회장 권오흥)가 주관하는 이번 대회는 단체전, 노년부, 장년부, 여성부의 4개 부로 나뉘어 진행될 예정이다.

본 대회는 경산의 장산정과 삼성현정, 영천의 영무정과 금무정 그리고 청도의 대무정의 5개 정 100여 명의 궁사를 초청해 지역별 동호인 친선경기로 꾸며질 예정이다.

권오흥 경산시궁도협회장은 "국궁은 오랜 세월 이어져 온 우리의 전통 무예이나, 현대 스포츠로서도 충분한 가치와 매력을 지니고 있다"며 "이번 대회를 통해 국궁의 매력이 많은 분에게 전해지는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

조현일 경산시장은 "이번 대회를 통해 국궁의 가치가 더욱 널리 알려지고, 경산의 전통체육 기반이 한층 더 강화되는 계기가 되길 바란다" 며 "앞으로도 시민들이 전통과 스포츠를 함께 누릴 수 있는 도시를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





