웨이크원, 홍콩 화재 참사 애도…100만 홍콩달러 기부

이경호기자

입력2025.11.28 15:04

웨이크원, 홍콩 화재 참사 애도…100만 홍콩달러 기부
희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 웨이크원(WAKEONE, 총괄 대표 남소영)이 홍콩 고층 아파트 화재 참사 희생자들을 추모하며 유가족 지원을 위해 100만 홍콩달러(한화 1억9000만원)를 기부했다고 28일 밝혔다.


웨이크원은 종합 엔터테인먼트사로, 소속 아티스트들과 함께 이번 기부를 통해 큰 아픔을 겪는 이들에게 애도의 뜻을 전했다.

웨이크원 관계자는 "예상치 못한 화재로 큰 피해와 상처를 입은 홍콩 지역 여러분께 깊은 위로를 전하며 작게나마 마음을 보탠다"며 "하루빨리 일상이 회복되고 모두가 안전한 일상을 되찾으시길 진심으로 바란다"고 말했다. 이어 "웨이크원도 계속해서 따뜻한 연대와 희망의 마음을 전할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 덧붙였다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "홍콩 화재 소식에 마음을 모아준 웨이크원에 감사드린다"며 "전달된 성금은 유가족 지원 등 필요한 곳에 책임 있게 쓰겠다"고 밝혔다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
