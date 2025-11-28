본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

젠슨 황, 올해 5번째 대만 방문 "TSMC 창업자와 회동"

차민영기자

입력2025.11.28 14:06

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대만언론, 소식통 인용 보도

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대만 TSMC와 긴밀히 협력 중인 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 최근 또다시 대만을 찾은 것으로 알려졌다. 올해만 5번째 방문이다.


대만 연합보는 28일 소식통을 인용해 미국 추수감사절 연휴를 맞아 대만을 찾은 황 CEO가 전날 북부 타이베이시 쓰핑제 인근 식당에서 배우자, 딸과 함께 식사하는 모습이 목격됐다고 보도했다.

황 CEO는 해당 식당에서 약 40분 정도 머문 뒤 최근 건강이 좋지 않은 것으로 알려진 장중머우 TSMC 창업자의 자택이 있는 타이베이 다즈 지역으로 출발한 것으로 알려졌다.


이 소식통은 황 CEO의 이번 대만 방문이 지난 8일 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 대만 TSMC의 연례 체육대회에 건강 문제로 불참한 장 창업자를 만나기 위한 것으로 보인다고 전했다.


황 CEO는 TSMC 체육행사 당시 될 수 있는 한 빨리 장 TSMC 창업자를 만나기 위해 대만을 다시 방문할 예정이라고 밝혔다면서 황 CEO의 대만 방문은 올해 5번째라고 전했다.

엔비디아는 대만 수도 타이베이 베이터우·스린 과학단지에 미국 실리콘밸리 본사와 맞먹는 규모의 해외 지사 본부를 설립할 계획이어서 황 CEO와 장완안 타이베이시장과의 만남 여부에 관심이 쏠린다고 대만언론은 전했다.


신설될 엔비디아의 해외 지사 본부는 이 회사가 기존에 운영하던 타이베이 네이후 과학단지 내 대만 지사 사무소와 올해 연말 가동 예정인 난강 연구개발(R&D) 센터와 함께 대만 내 '과학·기술 회랑' 역할을 하게 된다.


대만 매체들은 엔비디아가 TSMC·미디어텍 등 대만 반도체업체와의 협력에 초점을 맞춘 신주 지역 사무소와 올해 연말 가오슝 아완 바나나 부두에 준공할 예정인 '생성형 소버린(주권형) 인공지능(AI) 사무소' 등 5대 거점을 연결해 대만과의 AI 칩 설계·공급망 협력망 구축을 구상한다는 관측도 내놓고 있다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기