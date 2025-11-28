본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

바르셀로나 달군 K팝…쇼케이스 10분 만에 매진

이종길기자

입력2025.11.28 13:47

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청하·빌리 등 다섯 팀 바르셀로나 집결
현지 주요 페스티벌 진입 등 협력 확대

'코리아 스포트라이트 @스페인' 무대에 오른 청하

'코리아 스포트라이트 @스페인' 무대에 오른 청하

AD
원본보기 아이콘

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 24일부터 이틀간 스페인 바르셀로나에서 '코리아 스포트라이트 @스페인'을 개최해 K팝의 국제 협력 기반을 넓혔다고 28일 밝혔다. 국내 대중음악의 글로벌 시장 진출을 지원하는 이 프로그램은 태국, 독일, 일본 등에 이어 스페인에서 처음 진행됐다.


쇼케이스에는 청하, 빌리, 누에라, 빅오션, 숀 등 다섯 팀이 참여했다. 입장권은 예매 시작 10분 만에 매진됐으며, 아티스트들은 행사 전 바르셀로나 개선문 광장에서 팬 수천 명과 소통했다. 빅오션은 그래미 수상 프로듀서 프랭키 빅즈와 협업 콘텐츠를 촬영하기도 했다.

콘진원은 행사 기간 국내 콘텐츠 기업 아홉 곳과 스페인 음악산업 관계자 일흔 명을 초청해 비즈니스 프로그램을 운영했다. 1대1 상담과 네트워킹을 통해 국내 대중음악의 스페인 시장 진출 전략을 구체화했다.


'코리아 스포트라이트 @스페인' 비즈니스 프로그램 현장

'코리아 스포트라이트 @스페인' 비즈니스 프로그램 현장

원본보기 아이콘

콘진원 관계자는 "스페인의 소나르 페스티벌, 엘 로우 페스티벌 등 주요 행사 출연 협의를 끌어냈다. 현지 최상급 아티스트와의 협업도 유도했다"고 설명했다. 이어 "단순 공연 개최를 넘어 K팝이 스페인 음악산업의 주류 콘텐츠로 자리 잡을 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 덧붙였다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기