김포시민, 2025년 '최고 정책'으로 광역철도망 확충 선택

이종구기자

입력2025.11.28 13:22

서울5호선·서울2호선 신정지선·서울9호선 광역철도망 1위
서광급 예타 2위·골드라인 배차간격 단축 3위·일산대교 50% 지원 4위
애기봉·라베니체 축제-아라마리나 축제·독서대전 등 문화기반확충도 관심

2025년 김포시민에게 가장 사랑받은 김포시 정책은 '서울5호선·서울2호선 신정지선·서울9호선 광역철도망 확대 박차'(141표, 13%)인 것으로 집계됐다.

2025 김포시 10대 뉴스. 김포시 제공

이외에도 2,3,4위까지 모두 '서부권광역급행철도 예타조사 통과'(12%), '골드라인 배차간격 2분 30초 단축'(10%), '일산대교 50% 지원 선언'(7%)이 선정, 7위에도 'GTX-A 킨텍스역 연계 33번, 33-2번 버스노선 신설(5%)'이 랭크돼 시민 관심이 교통이슈에 여전히 집중되어 있고, 현안을 해소하기 위한 노력이 시민들로부터 많은 공감과 응원을 받고 있음을 확인할 수 있었다.


김포시는 지난 11월 7일부터 24일까지 네이버 설문조사 폼을 통해 교통, 교육, 문화, 복지, 관광 등 다양한 분야 20개 정책을 대상으로 '2025년 김포시 10대 뉴스' 온라인 투표를 실시했다. 올해 10대 뉴스는 총 218명의 시민이 참여해 후보 21개 중 최대 5개까지 중복 선택하는 방식으로 선정됐다.

교통 분야 외에도 '2025년 7월 전국 핫플레이스 2위 애기봉 평화생태공원'(6%)이 5위에 오르며, 김포시가 관광도시로 성장하고 있음을 보여주었고, '12만 인파 몰린 라베니체 축제, 8만 인파 기록 아라마리나 페스티벌 등 차별화된 축제 개최(6%)'가 그 뒤를 이어 김포 대표 축제의 브랜드 가치가 강화되고 있음을 확인했다. 특히, '2025 대한민국 독서대전 개최, 모담 도서관 개관'(5%)은 9위에 올라 전국적인 독서 열풍 속에서 김포시의 문화 기반 확충도 긍정적인 평가를 받았다.


이외에도 스마트시티 요소와 기술이 대폭 도입되어 많은 관심을 끌고 있는 '김포한강 2 콤팩트시티 지구계획 신청'(5%)이 8위를 기록하며 시민들의 관심을 모았고, '염하 철책 걷고 바다 열고, 대한민국 대표 수로도시 김포'(5%)는 10위에 오르며 김포가 수변도시로 도약하고 있음을 다시 한번 보여주었다.


김포시는 앞으로도 교통혁신, 문화·관광 활성화, 도시개발 등 다양한 분야에서 시민 체감 성과를 확대해 나갈 계획이다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

