광주 직업계고에 학생이 돌아왔다…전교 정원 모두 초과

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.28 10:49

내년 1천794명 모집에 2천375명 지원
경쟁률 1.32대 1…광주공고·송원여상 개편 효과

광주 직업계고등학교가 미래산업 인재 양성 기반을 확대하면서 입학 경쟁률이 상승세를 이어가고 있다.

광주시교육청.

광주시교육청.

28일 광주시교육청에 따르면, 전날 마감된 2026학년도 광주지역 12개 직업계고 신입생 원서접수 결과 1,794명 모집에 2,375명이 지원해 평균 1.32대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해(1.27대 1)보다 오른 수치다. 12개 교 모두 2년 연속 모집 정원을 초과했다.


학교별로는 광주자동화설비마이스터고 2.18대 1, 광주소프트웨어마이스터고 1.65대 1, 광주자연과학고 1.59대 1, 전남공업고 1.44대 1 순이었다.

이에 광주교육청은 "광주형 마이스터고 지정, 신산업 분야 학과 신설 등이 경쟁률 상승에 영향을 미쳤다"고 설명했다.


광주공업고등학교는 2024학년도에 정원 대비 62.3% 지원에 그쳤으나, 광주형 마이스터고 지정 이후 2025학년도 1.15대 1, 2026학년도 1.18대 1로 경쟁률이 개선됐다. 교육청은 학급당 학생 수를 18명 내외로 조정하고, 실습 중심 교육환경을 확대한 점을 주요 변화로 제시했다.


송원여자상업고는 2026학년도부터 '송원미래인재고등학교'로 교명을 변경하고 철도전기과를 신설했다. 철도전기과는 정원의 136%가 지원했다.

광주시교육청은 '빛고을 직업교육혁신지구' 운영, 직업교육지원센터를 통한 중학생 직업체험 프로그램, 직업계고-중학교 연계 진로 프로그램, 지역기업 연계 현장체험·멘토링 등 취업 지원 프로그램도 경쟁률 상승 요인으로 제시했다.


이정선 교육감은 "산업 변화에 맞춰 학과 개편과 미래 학과 신설을 추진한 결과 성과가 나타나고 있다"며 "광주형 마이스터고 지원 확대, 직업교육혁신지구 사업 심화 등을 통해 직업계고가 지역 전략산업 인재 양성의 중심으로 자리 잡도록 지원하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

