본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

산림복지진흥원, 서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲' 조성

대전=정일웅기자

입력2025.11.28 10:26

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲'이 조성됐다.


한국산림복지진흥원은 ㈜카카오, 서울 종로구청과 협력해 서울맹학교 안에 3000㎡ 규모의 나눔 숲을 조성했다고 28일 밝혔다.

민·관·공 협력 사업으로 서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲'이 조성됐다. 나눔 숲은 장애를 가진 학생들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 무장애형 정자와 벤치 등 편의시설이 설치됐다. 한국산림복지진흥원 제공

민·관·공 협력 사업으로 서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲'이 조성됐다. 나눔 숲은 장애를 가진 학생들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 무장애형 정자와 벤치 등 편의시설이 설치됐다. 한국산림복지진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

이 숲은 복권위원회의 복권기금과 카카오의 기부금, 종로구청 등 '민·관·공'이 협력해 조성한 최초의 사례라는 점에서 의미를 더한다.


나눔 숲 조성을 위해 카카오는 사회공헌활동의 일환으로 무장애형 정자와 벤치 등 편의시설 설치를 지원하고 종로구청은 설계·계약시공 등 행정업무를 도왔다. 산림복지진흥원은 나눔 숲 기획·설계자문·공종관리 등 역할을 맡았다.


서울맹학교에 조성된 나눔 숲은 단순 녹지공간을 넘어 장애 학생의 신체적 회복과 정서적 안정을 돕고 교육의 장(場)으로 활용될 예정이다.

산림복지진흥원은 카카오와 함께 앞으로도 시각장애인을 위한 교구재 개발과 산림교육프로그램 제공 등 수요자 맞춤형 산림복지서비스를 제공할 계획이다.


남태헌 산림복지진흥원 원장은 "이번 협력 사업은 민간기업의 사회공헌과 공공정책이 결합해 얻은 결실"이라며 "산림복지진흥원은 민간기업, 지방자치단체와의 협력을 지속해 국민 누구나 산림복지서비스를 누릴 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기