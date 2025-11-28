산림복지진흥원, 서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲' 조성

서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲'이 조성됐다.

한국산림복지진흥원은 ㈜카카오, 서울 종로구청과 협력해 서울맹학교 안에 3000㎡ 규모의 나눔 숲을 조성했다고 28일 밝혔다.

민·관·공 협력 사업으로 서울맹학교에 '산림복지 나눔 숲'이 조성됐다. 나눔 숲은 장애를 가진 학생들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 무장애형 정자와 벤치 등 편의시설이 설치됐다. 한국산림복지진흥원 제공

이 숲은 복권위원회의 복권기금과 카카오의 기부금, 종로구청 등 '민·관·공'이 협력해 조성한 최초의 사례라는 점에서 의미를 더한다.

나눔 숲 조성을 위해 카카오는 사회공헌활동의 일환으로 무장애형 정자와 벤치 등 편의시설 설치를 지원하고 종로구청은 설계·계약시공 등 행정업무를 도왔다. 산림복지진흥원은 나눔 숲 기획·설계자문·공종관리 등 역할을 맡았다.

서울맹학교에 조성된 나눔 숲은 단순 녹지공간을 넘어 장애 학생의 신체적 회복과 정서적 안정을 돕고 교육의 장(場)으로 활용될 예정이다.

산림복지진흥원은 카카오와 함께 앞으로도 시각장애인을 위한 교구재 개발과 산림교육프로그램 제공 등 수요자 맞춤형 산림복지서비스를 제공할 계획이다.

남태헌 산림복지진흥원 원장은 "이번 협력 사업은 민간기업의 사회공헌과 공공정책이 결합해 얻은 결실"이라며 "산림복지진흥원은 민간기업, 지방자치단체와의 협력을 지속해 국민 누구나 산림복지서비스를 누릴 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



