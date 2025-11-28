KB자산운용, 국내 배당주펀드 올해 수익률 두각

KB자산운용이 차별화된 배당전략을 바탕으로 배당주 펀드 시장에서 탁월한 성과를 자랑하고 있다.

28일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 26일 기준 KB자산운용의 배당주 펀드 4종의 연초 이후 수익률은 국내 배당주 펀드 151종 가운데 1~4위를 차지했다.

이 기간 각 펀드 수익률은 ▲KB연금가치배당 73.71% ▲KB퇴직연금배당 73.66% ▲KB지속가능배당청년형소득공제 73.42% ▲KB액티브배당 73.19%에 달한다.

최근 글로벌 경기 불확실성 확대와 금리·환율 변동 여파로 증시가 큰 폭으로 출렁이는 가운데 배당주는 안정적 현금흐름과 하방 방어력으로 투자자들로부터 주목받고 있다. 아울러 국내 기업들의 배당 확대와 자사주 매입 등 주주환원 정책이 이어지면서 배당주의 중장기적 투자 매력은 더욱 뚜렷해지는 모습이다.

KB자산운용은 고배당·저평가 전략과 배당성향·배당능력 개선 가능성 분석, 저성장 시대 경쟁력 있는 기업 중심의 선별 투자라는 공통된 투자 철학을 바탕으로 배당주 펀드를 운용한다.

연금·퇴직연금·청년형·일반 계좌 등 다양한 계좌에서 가입할 수 있도록 폭넓은 고배당 상품 라인업을 갖춘 것도 강점으로 꼽힌다.

연금저축계좌 가입자라면 'KB 연금가치배당 펀드', 확정기여(DC)형·개인형퇴직연금(IRP) 가입자라면 'KB 퇴직연금배당 펀드', 청년 장기계좌 가입자라면 'KB 지속가능배당청년형 소득공제 펀드'를 선택할 수 있다. 일반 계좌에서 투자하고 싶다면 'KB 액티브배당 펀드'를 이용하면 된다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "배당 지속 가능성과 기업 주주환원 정책을 종합적으로 분석하는 리서치 기반 전략이 우수한 운용 성과로 이어지고 있다"며 "KB자산운용의 배당주 펀드는 안정적 수익을 추구하는 투자자들이 장기적으로 꾸준한 성과를 거둘 수 있는 상품"이라고 말했다.





